◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(21日、甲子園球場)

春のセンバツ高校野球は大会3日目の21日に1回戦3試合が行われ、花咲徳栄(埼玉)、日本文理(新潟)、専大松戸(千葉)の3チームが勝ち上がりました。

第1試合は花咲徳栄と東洋大姫路(兵庫)が対戦しました。1点を追う8回に押し出し死球で追いついた花咲徳栄は、なおも1アウト満塁のチャンスで鈴木琢磨選手(3年)がフルカウントからランエンドヒット。打球は好捕されショートゴロとなるも、2塁ランナーもかえり2点を勝ち越して勝利しています。

第2試合は日本文理と高知農(高知)の一戦。日本文理は2回にヒット3本などで2点先制すると、その後も追加点を重ね10安打8得点で快勝しました。一方の敗れた高知農は4回に大会初得点。21世紀枠により大会初出場となった同校が大会史に名を刻みました。

第3試合は専大松戸が北照(北海道)に勝利しました。4回、連続タイムリーなどで4点を先制。投げては先発・門倉昂大投手(3年)が9回119球、4被安打、6奪三振、1与四球で完封勝利をあげています。

▽大会3日目結果花咲徳栄(埼玉) 3-2 東洋大姫路(兵庫)日本文理(新潟) 8-1 高知農(高知)専大松戸(千葉) 4-0 北照(北海道)