◆オープン戦 ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）

広島が３本塁打でソフトバンクに快勝した。

先発の新外国人ターノックは５回８安打３失点。２回は先頭・山川に左翼線二塁打を浴びると、２死から海野にチェンジアップを左前に運ばれ、先制点を与えた。３回には先頭・柳町、周東に連打を浴び一、三塁から近藤に中犠飛を許した。４回以降は立ち直り、ゼロを並べた。直球は来日最速に並ぶ１５５キロをマーク。３回の第１打席では左前打も放つなど、打席にも立った最終登板。収穫と課題を持ち帰り、開幕２戦目の２８日・中日戦（マツダ）へ向かう。６回は鈴木、７回はドラフト２位・斉藤（亜大）が自己最速を更新する１５６キロをマークし、２Ｋで３者凡退に封じた。８回に登板した島内は野村に２ランを浴びた。９回は森浦がリードを守った。

打線は４回１死一、二塁からファビアンが左翼へ同点３ラン。さらに６回２死一、二塁から坂倉が右中間に勝ち越し３ランを放り込んだ。さらに７回１死では代打・秋山が右翼へソロ。計３本塁打の猛攻で連敗を３で止めた。