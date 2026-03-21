タレントの安田美沙子が２１日、自身のＳＮＳを更新。次男の卒園式に出席したことを報告した。

インスタグラムで「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告し、淡い色の和服姿で夫と次男と並んだ親子３ショットをアップ。

「毎日、支えてくださった先生方、本当にありがとうございました 受験や、色んな変化があっても、晴れやかに過ごせたのは大好きな幼稚園のおかげです。入園式の時、早生まれで空気に馴染めなくてぐずった息子。その時に優しくしてくれたママは、一生の友人に。。私自身もかけがえのない出逢いをさせて頂きました」と感謝すると、入園式で撮った親子３ショットも添えた。

続けて「謝恩会では、兄弟同い年なママ友と、司会を務めました。拙い司会でしたが。。楽しかった」とつづり、「改めて、優しくてあったかくて、２０２０年に生まれた子供達の日々過ごして来た絆が見えて。親の知らない時間を、みんなで支え合って来てくれたんだなと愛おしくなりました。 みんながいるから、新しい門出に向かうことができます。」と出会いに感謝した。

さらに次男に向けて「おめでとう まだまだ一緒に色んな景色を見させてね」とメッセージを送り、最後に「私よりもパパが先に泣いた気がする。笑 夫婦でよく泣きました！笑」と一日を振り返った。

この投稿には「ご卒園おめでとうございます」「和服も大変お上品でお似合いでございます」「美沙子さん可愛すぎるママ」「美沙子さん綺麗」「お着物素敵です」「次は６年間の小学校生活ですね、ここでも色々学び、経験しての成長が楽しみですね︎︎」などの声が寄せられている。