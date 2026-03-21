◆オープン戦 日本ハム―ヤクルト（２１日・エスコンフィールド）

侍ジャパンでＷＢＣに参加していた日本ハムの伊藤大海投手が先発。５回７３球を投げ３安打２失点も、毎回の８奪三振と貫禄のピッチングを展開し、開幕へ向けて不安を一掃した。最速は１５０キロをマーク。今後は中５日で、２７日のソフトバンクとの開幕戦（みずほペイペイ）に先発する予定だ。

登板後、伊藤は「確認すべきことを確認できた登板でした。やるべきことを明確にできたので、開幕までにしっかり準備したいと思います」とコメントした。

初回は先頭の長岡を１４１キロのスプリットで遊ゴロに打ち取ると、サンタナはスライダーで三ゴロ。続く武岡はフルカウントから１４３キロのスプリットで空振り三振に仕留めた。

２回は先頭のオスナを外のスライダーで空振り三振。さらに鈴木叶を１４８キロの高め真っすぐで空振り三振に取ると、岩田には浮いたスプリットを左中間二塁打されたが、赤羽を再び１４８キロの真っすぐで空振り三振に仕留め、３つのアウトを全て空振り三振で奪った。

３回は山野を三ゴロ、丸山和は１４８キロの真っすぐをアウトローに決め見逃し三振に取り、簡単に２アウト。しかし、続く長岡に浮いたスプリットを捉えられ右越えソロを許し、１点を返された。続くサンタナは１４５キロの真っすぐで二ゴロに抑えた。

４回は武岡を追い込んでから、インハイにフロントドアのツーシーム。１４５キロで見逃し三振を奪うと、オスナは外のスライダーで空振り三振、鈴木叶は左飛に打ち取り、初回以来の３者凡退に仕留めた。

５回は先頭の岩田に四球。赤羽の投ゴロで１死二塁とされると、山野は空振り三振に仕留めたが、続く丸山和に右前適時打を許し２点目を奪われた。続く長岡は１４７キロで遊邪飛に打ち取り、この回限りでマウンドを降りた。

伊藤はＷＢＣの準々決勝ベネズエラ戦で、逆転３ランを被弾。誹謗（ひぼう）中傷もあったが、１６日に帰国すると、休日を返上して１７日からチームに合流し「考えるよりは、動いた方がいいかなというのはありました。野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と語り、シーズンへ気持ちを切り替えていた。

新庄監督も「もう５０００％開幕投手です。そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない。（ＷＢＣで）抑えていたら、開幕投手はやめてました。たぶん５番目か６番目にしてました。打たれたんで、さあいくぞと」と厚い信頼を示し、開幕投手に改めて指名している。