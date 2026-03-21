刑務所内での刑務作業から生まれる製品が、いま売上を劇的に伸ばしています。受刑者の“立ち直り”につなげるための製品開発の裏側には専門官の奮闘がありました。

【映像】裁縫作業の指導をする高橋さん（実際の様子）

「さしかかるときゆっくり。そうそうそうゆっくり。ずれそうになったら押さえを」

東京・府中刑務所で行われている裁縫作業。アドバイスをしているのは指導歴14年の高橋和志さんです。

「受刑者一人一人の気持ちも汲みながら接しています」

受刑者が作った刑務作業製品はカバンや家具などに加えて、石鹸やパスタなどが爆発的なヒットを記録し、ここ数年、右肩上がりで売り上げを伸ばしています。

次なるヒット作に向けて、年1回、優れた新製品を選ぶコンクールが開かれます。

高橋さんも出品する一人です。指導の合間を縫って考え出したのは、肩にかけて使う「メッセンジャーバッグ」です。

「悪天候の中でも使えるっていうところを ポイントにして」

過去に表彰歴もある高橋さんが狙うのは最優秀賞です。

迎えた関東地区のコンクール当日。棚や名刺入れから熊おどしまで全部で100製品以上が並びました。

「このバッグ一つで、どこにでも行ける機能性をコンセプトにして開発しました」 「製品を使ってくれる、 ユーザーさんのことを考えながら、 作るということを徹底していて」

果たしてその結果は…「審査員特別賞 府中刑務所メッセンジャーバッグM中」

「目指してたところが 最優秀賞になりますのでちょっと悔しい気持ちがあります」

それでも目指し続けるのは、ものづくりを通じた受刑者の更生です。

「もう少し詰めていってより良い製品を作っていきたいなと思います 」「ものづくりを通して社会復帰につながるようなことを指導できる作業専門官として今後も頑張っていきたいなと思います」

（ANNニュース）