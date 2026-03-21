カニングハム離脱後も2連勝…ピストンズがイーストのチームで初のプレーオフ進出決定

3月20日（現地時間19日、日付は以下同）に敵地キャピタルワン・アリーナで行われたワシントン・ウィザーズ戦。デトロイト・ピストンズは、オールスターガードのケイド・カニングハムが左の肺気胸で戦線離脱する中で、117－95で勝利を収めた。

この勝利で、ピストンズは2007－08シーズン（59勝23敗）以来初のレギュラーシーズン50勝に到達。ウィザーズ戦ではオールスタービッグマンのジェイレン・デューレンがゲームハイの24得点11リバウンドに2スティール、ポール・リードが17得点2ブロックを残すなど計6選手が2ケタ得点をマーク。

続く21日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦。ホームのリトルシーザーズ・アリーナへ戻ったピストンズは、115－101で制して3連勝を飾ってイースタン・カンファレンス1位の51勝19敗とし、「NBAプレーオフ2026」への出場を決めた。

この日も、デューレンは両チーム最多の23得点に6リバウンド、デイニス・ジェンキンズが22得点7リバウンド8アシスト、リードが15得点6リバウンド2スティール、トバイアス・ハリスが13得点6リバウンド5アシストを残すなど計6選手が10得点以上を残した。

カニングハムの気胸は幸いにも軽度ながら、2週間後に再検査となる見込み。また、バックアップセンターのアイザイア・スチュワートもふくらはぎ負傷で離脱しており、ピストンズは2人の主力を欠いているが、2位のボストン・セルティックス（47勝23敗）へ4.0ゲーム差をつけている。

彼らが戻ってくるまで、ピストンズはデューレンを中心とした布陣でイースト首位の座をキープしたいところ。そして、このチームがベストメンバーでプレーオフを迎えることができるか注目したい。



For the second straight year, your Detroit Pistons are going to the @NBA playoffs. pic.twitter.com/Se6VHQ3QAB

- Detroit Pistons (@DetroitPistons) March 21, 2026

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