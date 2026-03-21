

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<2929> ファーマＦ 東Ｐ +15.57 3/13 上期 赤転

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ +15.34 3/16 1Q 85.38

<5889> ＪＥＨ 東Ｐ +9.61 3/13 本決算 15.60

<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +8.52 3/17 1Q 赤拡

<4996> クミアイ化 東Ｐ +7.02 3/13 1Q 23.38



<8079> 正栄食 東Ｐ +5.02 3/16 1Q 37.84

<4880> セルソース 東Ｐ +4.97 3/17 1Q 黒転

<9743> 丹青社 東Ｐ +0.53 3/17 本決算 -2.83

<4384> ラクスル 東Ｐ +0.05 3/17 上期 19.65



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

