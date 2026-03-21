ピン芸日本一決定戦「Ｒー１グランプリ２０２６」が２１日、東京・フジテレビで行われる。「とにかく面白いピン芸」というたった１つの審査基準で若手からベテランまでが参加。前回大会から６５０人増の史上最多６１７１人がエントリー。同日の決勝には９人が勝ち上がった。

前回大会は２３歳の友田オレが優勝を果たすなど、話題を呼んだ。過去に誕生した王者たちを振り返る。

▽２０２５年 友田オレが最年少優勝。ファイナルステージは審査員７人中５人の票を集め、圧勝した。優勝の瞬間、両手を高く掲げ、「信じらんない！」と叫んだ。早大のお笑いサークル出身で、在学中の２０２３年には「ＡＢＣお笑いグランプリ」の決勝にも進出するなど才能を発揮していた。

▽２０１９年 粗品が当時の最年少２６歳２か月で栄冠。平成生まれでも初優勝。前年のＭ―１（漫才）と併せてＲ−１（ピン芸）の史上初の２冠も達成と記録ずくめの王者となった。相方・せいやからも電話で「めちゃ面白かった。Ｍ―１優勝したときよりうれしい」と祝福を受けていた。

▽２０１７年 アキラ１００％が１０年連続１０度目の挑戦で栄冠を手にした。全裸姿でお盆を手に、さまざまな動きを交えるおなじみの芸を披露。優勝後は「決勝の生放送も信じられないけど、ここに立てているのが信じられない…」とコメント。結婚したばかりの同い年の妻に報告すると、「号泣してました。『よかったね』と１０回も言ってくれた」とうれしそうに笑っていた。

▽２０１５年 元サッカー日本代表・本田圭佑のものまねでブレイクしたじゅんいちダビッドソンが優勝。副賞の全国ネットでの冠番組について「ミラノの本田選手にあいさついくのに付いてきてくれないですかね。自分の分は賞金で出しますから」と当時ＡＣミランに所属していた本田への密着取材をおねだり。

◆Ｒ―１グランプリ歴代優勝者

第１回 だいたひかる

第２回 浅越ゴエ

第３回 ほっしゃん。（星田英利）

第４回 博多華丸

第５回 なだぎ武

第６回 なだぎ武

第７回 中山功太

第８回 あべこうじ

第９回 佐久間一行

第１０回 ＣＯＷＣＯＷ 多田

第１１回 三浦マイルド

第１２回 やまもとまさみ

第１３回 じゅんいちダビッドソン

第１４回 ハリウッドザコシショウ

第１５回 アキラ１００％

第１６回 濱田祐太郎

第１７回 粗品

第１８回 野田クリスタル

第１９回 ゆりやんレトリィバァ

第２０回 お見送り芸人しんいち

第２１回 田津原理音

第２２回 街裏ぴんく

第２３回 友田オレ