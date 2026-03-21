元宝塚トップスター安蘭けい、きょう公演のミュージカルを体調不良で休演 代役は白鳥光夏
元宝塚歌劇団星組トップスターの安蘭けいが、きょう公演のミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』について体調不良で休演する。東宝演劇部のXが伝えた。
【Xより】元宝塚トップスター安蘭けいの体調不良と休演を伝えた東宝演劇部
『ブラッド・ブラザーズ』は、巧みなストーリー展開と楽曲の素晴らしさに加え、階級社会を背景に親と子、兄弟の絆、人間の運命という、国境を越えた普遍的なテーマをもった作品。同作は大家族を抱える母であり、主人公・ミッキーとエディの実母であるミセス・ジョンストンを演じる。
Xでは「ミセス・ジョンストン役で出演を予定しておりました安蘭けいは、体調不良により、本日3月21日(土)13時公演および18時公演を休演させていただきます」と報告。「代わりまして、ミセス・ジョンストン役は白鳥光夏が務めさせていただきます」と伝え、「お客様にはご心配とご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません」と謝罪した。
【Xより】元宝塚トップスター安蘭けいの体調不良と休演を伝えた東宝演劇部
『ブラッド・ブラザーズ』は、巧みなストーリー展開と楽曲の素晴らしさに加え、階級社会を背景に親と子、兄弟の絆、人間の運命という、国境を越えた普遍的なテーマをもった作品。同作は大家族を抱える母であり、主人公・ミッキーとエディの実母であるミセス・ジョンストンを演じる。
Xでは「ミセス・ジョンストン役で出演を予定しておりました安蘭けいは、体調不良により、本日3月21日(土)13時公演および18時公演を休演させていただきます」と報告。「代わりまして、ミセス・ジョンストン役は白鳥光夏が務めさせていただきます」と伝え、「お客様にはご心配とご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません」と謝罪した。