TBS井上貴博アナウンサー（41）が21日、パーソナリティーを務める同局ラジオ「井上貴博 土曜日の『あ』」（土曜午前9時）に出演。歴代の恋人に言われてきたことを明かした。

オープニングでこの日の天気についてトーク。井上アナは「今日東京は快晴ですよ。気持ちいい」とすがすがしい口調で語り、「雲一つないし、気温が14・7度。春」と声を弾ませた。

続けて「しかも3連休の中日。これだけ気持ちいい日は、ラジオを消して外に出た方がいいんじゃないでしょうか」と呼びかけると、パートナーのエッセイスト犬山紙子さんは、井上アナのパーソナリティーらしからぬ発言に戸惑いながら「ラジオ外で付けるのはどうですか？ピクニック中、ラジオ持って行って。スマホから聞けるし」とフォローした。

井上アナは「確かに」と納得しつつ、「なぜ私は41歳にして、こう素直に…本当は聞いて欲しいのにさ。ホントめんどくさいよね」とあまのじゃくな自身にあきれた様子。犬山さんが「こういう人、恋人だったらホントめんどくさいですよ」と笑いを交えて突き放すと、井上アナは「それね、代々言われてきました。こじらせ散らかしてる」と苦笑いだった。