［ケアラーの風景］１８歳の壁＜２＞

関東地方に住む女性（６０）には、難病を患い、強度行動障害と重度の知的障害のある次男（２４）がいる。

次男は１６歳で「障害児入所施設」に入ったが、１８歳の時、年齢制限のため退所を余儀なくされた。その後、受け入れ先が見つからぬまま、女性は苦悩の日々を送っている。

「もしかしたら、と淡い期待を抱いては、入所を断られて絶望する。その繰り返し」。女性はそう言って、ため息をつく。夫（６０）と長男（２６）、次男と４人で暮らす。

次男は、着替えや入浴、排せつなどに介助が必要で、環境の変化などで不安や緊張が高まると、突然パニックになって自分を傷付けたり、他人に暴力をふるったりすることがある。こうした激しい行動が「対応が難しい」と施設側に判断されてしまう。

「自宅に近い施設は５０人以上が待機中。不謹慎だが、入所者が亡くならなければ空きが出ない。定員に空きのある施設に申し込んでも断られる。手のかかる次男はどこにも受け入れてもらえない……」とうなだれる。

突然殴り始め

穏やかだった次男の様子が変わり始めたのは、特別支援学校高等部に入学した頃だ。ある日、外出中に女性が次男に予定変更を提案すると、次男は突然、女性を路上に押し倒して馬乗りになり、顔や体を殴り始めた。女性は「次男が他人に危害を加えたら大変なことになる」と助けを求めず、バッグに入れていた精神を安定させる薬を次男の口に放り込んだ。次男が落ち着くまで、ひたすら殴られ続けた。

次男は自宅にいても、自分の腕を爪でひっかいて骨が見えそうなほど深く傷付けたり、女性や長男を強くたたいたりするようになった。「このままでは死んでしまう」。単身赴任中だった夫に帰宅してもらい、夫婦で次男を精神科病院へ連れて行った。激しい行動は生まれつきの難病に伴うもので、ストレスや不安によって生じる強度行動障害だと説明された。

児童相談所では、「家庭養育は困難」と判断され、次男は高等部１年の冬、親と離れて専門的な支援を受けながら暮らす「障害児入所施設」に入った。「親として申し訳ない思いがしたが、ホッとした」と振り返る。

だが、この施設の利用は原則１８歳まで。その後は原則、成人対象の「障害者支援施設」などに移ることになり、新たな契約が必要になる。そのため、女性は次男が１８歳になる前から退所後の施設探しに奔走した。

自宅から遠く離れた施設や小規模のグループホームなども訪ねたが、「強度行動障害への対応は難しい」という返事ばかり。ある施設で「受け入れてどんなメリットがあるんですかね」と言われた時は、行き場のない怒りがこみ上げ、帰りの車の中で一人むせび泣いた。

私が元気なうちに

次男は特別支援学校の卒業と同時に自宅へ戻った。現在、平日の日中は障害者施設に通っている。職員らの支援のおかげで、以前に比べて落ち着いたものの、２〜３か月に１度、パニックを起こして人が変わったように暴れる。

「次男が悪いわけじゃない、困っている状態なんだと頭では分かっている。けれど、手に負えないと思ってしまう」。女性は、そう打ち明ける。

夫婦ともに還暦を迎えた。「この先、いつまで次男の世話を続けられるだろうか」。不安が募る。長男には次男のことで迷惑をかけたくない。「私が元気なうちに、次男が家を出て安心して暮らせる施設を見つけたい。ただそれだけが、私の願いです」

行政の支援必要

障害のある人や家族らの団体「全国障害児者の暮らしの場を考える会」（東京）が２０２５年に実施した調査によると、１８歳以上の障害者の家族の９０・２％が、親亡き後の生活を「心配」と回答。ケアに限界を感じている人は約６割に上った。

佛教大教授（障害者福祉）の田中智子さんは「重度の障害者ほど、家族がケアを背負っているのが現状。親亡き後を憂え、子どもを手に掛ける事件も起きている。障害者が家族に頼らなくても暮らせるように、行政は専門職員の養成や施設整備など、支援体制の強化に力を入れるべきだ」と指摘する。

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