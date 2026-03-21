「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」

日本の大晦日を彩る「NHK紅白歌合戦」と同様に、韓国の地上波・MBCで毎年大晦日に生放送されている「MBC歌謡大祭典」。その年を象徴する豪華アーティストが集結する歌謡祭は他にもあるが、各局の中で唯一"新年カウントダウン"が行われるのが最大の特徴で、2025年もこの日限りの特別な演出やコラボレーションが年をまたいで繰り広げられた(字幕版が3月27日(金)にKNTVにて日本初放送)。

■3年連続のMC起用となったSHINee・ミンホに加え、ALLDAY PROJECTのアニーがMCに初挑戦！K-POPの各世代をリードするトップ集団が続々登場

Stray Kidsやaespa、他にも第5世代のグループが一堂に会した「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

進行を務めたのは、3年連続となるSHINeeのミンホに加え、MC初挑戦となった男女混合の5人グループ・ALLDAY PROJECTのアニー、2年ぶりに同番組の進行に復帰したファン・ミンヒョンの3人。安定感抜群のミンホを中心に、息の合った掛け合いが会場を温かく包み込み、長丁場の祭典を華麗にリードした。

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

序盤からボルテージを最高潮に引き上げたのは、第4世代の実力派グループたちだ。オープニングを飾ったATEEZは、大歓声を浴びながら「The Real」でライブをスタート。伝統的な要素を取り入れた圧巻の群舞で観客を圧倒し、自らのスタイルを貫く熱のこもったパフォーマンスで観客の胸をわし掴みにした。

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

他にも、NCT DREAMやTHE BOYZ、TREASUREといった実力派のボーイズグループや、aespa、IVEら、世界を沸かせるガールズグループも多数出演。中でも、LE SSERAFIMが中毒性のあるビートの「HOT」をしなやかに披露すれば、現代風にアレンジされた韓服に身を包んだStray Kidsは爆発的なエネルギーとダイナミックなフォーメーションダンスで熱狂の渦に巻き込む。メインボーカルのSeungmin(スンミン)が韓国ロック界のレジェンド・YBとコラボする場面では、世代を超えた"夢の共演"が興奮を呼んだ。

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

■TOMORROW X TOGETHER、LE SSERAFIMら"HYBE組"が躍動...ヨンジュン、ウナク(BOYNEXTDOOR)、ジェームス(CORTIS)のダンスコラボも実現！

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

2025年は、特にHYBE所属アーティストの躍動が目立った印象で、前述のLE SSERAFIMの他にも、TOMORROW X TOGETHER、TWS、ILLIT、BOYNEXTDOORに加え、2025年8月にデビューしたばかりの新星・CORTISらが存在感を発揮。中でも、卓越したダンススキルを誇るTOMORROW X TOGETHERの最年長メンバー、ヨンジュンが披露したソロステージ「TALK TO YOU」では、BOYNEXTDOORのウナクとCORTISのジェームスがサプライズで飛び入り参加。距離感の近い3人によるグルーヴを感じさせるダンスコラボは、短いながらも必見。この夜の大きなハイライトとなった。

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

躍進が著しい第5世代によるコラボレーションも見応え十分。2026年に成人を迎えるメンバーで構成された"Team 20's"は、Buzzの名曲「Journey to Myself」をエネルギッシュに歌唱。さらに、第5世代のビジュアルクイーンとして注目されるHearts2Heartsのイアン、iznaのバン・ジミン、ILLITのウォンヒの3人を指す"イバンウォン"もステージに降臨。KARINA(aespa)の「UP」、f(x)の「Rum Pum Pum Pum」、IUの「Good Day」をメドレーで披露し、フレッシュな魅力と圧倒的な美貌で会場を魅了した。

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

■"年男・年女"が新年の抱負を語る恒例のカウントダウン！午年生まれのウォンビン(RIIZE)の力強い宣言も...

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

そして番組恒例となっている新年カウントダウンでは、2026年の干支である午年生まれのアイドルが新年の抱負を語り、RIIZEのウォンビンは「午年らしく、さらに全力で走り、良いステージとパフォーマンスを届けたい」と力強く宣言。彼らの晴れやかな表情が、視聴者に明るい希望を届けた。

「2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞」 (C)2025 MBC

フィナーレでは、全出演者でキム・ウォンジュンの「Show」を熱唱。実力派から新勢力まで多彩な顔ぶれが揃うステージや、一夜限りのスペシャルコラボなど、音楽を通じて韓国歌謡界が一つになる瞬間を刻んだ2025年の「MBC歌謡大祭典」。K-POPの現在地を存分に味わい尽くすステージを、字幕版で心ゆくまで楽しみたい。

文＝川倉由起子

放送情報

2025 MBC歌謡大祭典＜字幕版＞

放送日時：2026年3月27日(金)20:00〜

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ