ハイヒール・モモコ、長男夫妻顔出しの披露宴ショット公開「息子さんとお顔そっくり」「美男美女ファミリー」の声
【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが3月21日自身のInstagramを更新。長男夫婦の披露宴の写真を公開し話題を呼んでいる。
【写真】62歳ベテラン芸人「幸せな雰囲気伝わる」長男夫婦顔出しの豪華披露宴ショット
モモコは「昨日、無事長男の披露宴が終りました。私も新郎の母としてデビューしました」と報告し、披露宴での記念写真を投稿。長男夫婦の間で正装に身をつつみ微笑ましい笑顔を向ける姿を公開している。
また、新郎の母としてスピーチを担当したモモコは「お祝いしてくださった皆様、披露宴に出席してくださった皆様、すべての方に感謝してます♪本当にありがとうございました」と参列者への感謝の思いをつづり、後日YouTubeにも披露宴の様子を投稿すると告知している。
この投稿に「ご長男の結婚おめでとうございます」「息子さんとお顔そっくり」「素敵なお母さん」「幸せな雰囲気伝わる」「美男美女ファミリー」「披露宴も豪華」などコメントが寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「幸せな雰囲気伝わる」長男夫婦顔出しの豪華披露宴ショット
◆ハイヒール・モモコ、長男の披露宴ショット
モモコは「昨日、無事長男の披露宴が終りました。私も新郎の母としてデビューしました」と報告し、披露宴での記念写真を投稿。長男夫婦の間で正装に身をつつみ微笑ましい笑顔を向ける姿を公開している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「ご長男の結婚おめでとうございます」「息子さんとお顔そっくり」「素敵なお母さん」「幸せな雰囲気伝わる」「美男美女ファミリー」「披露宴も豪華」などコメントが寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
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