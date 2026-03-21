NCT中本悠太、意外な“スキル”明かす「妖精さんに愛されてるんです」【スペシャルズ】
【モデルプレス＝2026/03/21】韓国発のグローバルボーイズグループ・NCT 127（エヌシーティーイチニナナ）の中本悠太が21日、映画「スペシャルズ」公開御礼舞台挨拶にSnow Manの佐久間大介とともに出席。自身の意外な“スキル”を明かした。
【写真】佐久間大介に映画の鑑賞報告したSTARTOイケメン
年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く本作。児童養護施設で働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。
同イベントでは、役の設定にちなみ、自身の“スキル”をフリップで発表する場面が。中本は自身について「モノを消す天才スキルと早起き」と発表。「『モノを消す』というか、『モノを失くす』なんですけど。要はカッコよく言っただけ」とした上で、「初対面、冷たそうとかクールそうとか言われるんですけど、実は本当にめちゃくちゃドジで。妖精さんに愛されてるんです」と意外な一面を打ち明け「本当に買ったものをことごとく失くしてて、AirPodsとかも10〜何個かくらい（失くしている）。だからあれに結構課金してるんです」と語った。
一方、佐久間は、中本と共通の“スキル”として「映画の中だと殺し屋なんですけど、リアルは“こぼし屋”」と発表。「すごくこぼすんですよ、食べ物を。僕たち。口元が緩い」と明かすと、中本は「これ僕もなんですけど、これをいかにみんなにカッコよく伝えるかというのをずっと悩んでて。“こぼし屋”だったんだ」と笑った。
佐久間は「エゴサーチしていた時にファンの人で俺たち2人のことを“こぼし屋”と言っている人がいて、めっちゃいいじゃんと思って。それを思い出して。だから俺ら、“こぼし屋”」とファンの発言が由来の言葉であると説明。佐久間が「（中本と）結構似てるんですよね」と言うと、中本は「そうなんですよ。僕も知らなかったです。佐久間くんがまさか同じ“こぼし屋”だったとは」と共通点に驚いていた。（modelpress編集部）
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◆中本悠太、自身のスキルは？
年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描く本作。児童養護施設で働く伝説の元殺し屋・ダイヤを佐久間、過去にある傷を負い群れるのを嫌うクールな殺し屋・桐生を中本が演じる。
◆佐久間大介＆中本悠太は“こぼし屋”？
一方、佐久間は、中本と共通の“スキル”として「映画の中だと殺し屋なんですけど、リアルは“こぼし屋”」と発表。「すごくこぼすんですよ、食べ物を。僕たち。口元が緩い」と明かすと、中本は「これ僕もなんですけど、これをいかにみんなにカッコよく伝えるかというのをずっと悩んでて。“こぼし屋”だったんだ」と笑った。
佐久間は「エゴサーチしていた時にファンの人で俺たち2人のことを“こぼし屋”と言っている人がいて、めっちゃいいじゃんと思って。それを思い出して。だから俺ら、“こぼし屋”」とファンの発言が由来の言葉であると説明。佐久間が「（中本と）結構似てるんですよね」と言うと、中本は「そうなんですよ。僕も知らなかったです。佐久間くんがまさか同じ“こぼし屋”だったとは」と共通点に驚いていた。（modelpress編集部）
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