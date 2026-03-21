デシャンボーが単独首位 浅地洋佑が「67」マークで19位に浮上
＜LIVゴルフ第5戦 at アデレード 2日目◇20日◇ザ・クラブatステインシティ（南アフリカ）◇7557ヤード・パー71＞南アフリカで開催されている新規大会は、アフリカ大陸で初めて行われるLIVゴルフ。第2ラウンドを終え、ブライソン・デシャンボー（米国）が「65」をマークし、トータル14アンダーで単独首位に立った。
【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？
2打差の2位タイにはダビド・プイグ（スペイン）、地元のブランデン・グレイスが続く。トータル11アンダーの4位タイにはジョン・ラーム（スペイン）らがつけている。チームに属さないワイルドカードで出場している浅地洋佑は、2イーグル・2バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダーの19位タイに浮上した。チーム戦では、ホアキン・ニーマン（チリ）率いるトルクGCがトータル36アンダーで首位に立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフ南アフリカ大会 リーダーボード
浅地洋佑 プロフィール＆成績
額がえげつない…LIVゴルフの今季賞金ランキング
＜スコア速報中＞渋野ら日本勢15人出場 米女子リーダーボード
プロゴルファーの小祝さくらと桂川有人が24年に結婚していた ともに27歳、“黄金世代”のビッグカップル
【飛びすぎ】デシャンボーが白ティからプレーするとどうなる？
2打差の2位タイにはダビド・プイグ（スペイン）、地元のブランデン・グレイスが続く。トータル11アンダーの4位タイにはジョン・ラーム（スペイン）らがつけている。チームに属さないワイルドカードで出場している浅地洋佑は、2イーグル・2バーディ・2ボギーの「67」をマーク。トータル7アンダーの19位タイに浮上した。チーム戦では、ホアキン・ニーマン（チリ）率いるトルクGCがトータル36アンダーで首位に立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
LIVゴルフ南アフリカ大会 リーダーボード
浅地洋佑 プロフィール＆成績
額がえげつない…LIVゴルフの今季賞金ランキング
＜スコア速報中＞渋野ら日本勢15人出場 米女子リーダーボード
プロゴルファーの小祝さくらと桂川有人が24年に結婚していた ともに27歳、“黄金世代”のビッグカップル