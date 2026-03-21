NSC11期、幻となった「夢のコンビ」秘話 かまいたち山内も「全然知らんかった」
きょう21日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）は、「人気者とバスツアー！豪華ゲストの貴重トークSP」と題し、これまでの貴重なトークを届ける。かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、ゲストの写真を見ながら印象に残ったシーンを振り返る。
【写真】「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」の様子
「NSC11期同期バスツアー」では、陣内智則、ケンドーコバヤシをゲストに迎えた。陣内は、NSC時代から馬が合ったというケンコバについて、若手当時にお互いのコンビが解散した際、「コバと組みたいな」という思いを募らせたと告白。一方のケンコバも陣内と同じ思いを抱えながら、コンビ結成に至らなかった思いがけない理由を打ち明ける。幻となった「夢のコンビ」エピソードが語られる。
この回について濱家は「もしかしたら2人がコンビを組んでいたかも…みたいな話も聞けた」と初耳エピソードを回想し、山内も「全然知らんかった」と神妙な顔になる。
このほか、「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」や「フットボールアワーとドライブ旅」「独身芸人バスツアー」「やす子とドライブ旅」などを振り返る。
【写真】「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」の様子
「NSC11期同期バスツアー」では、陣内智則、ケンドーコバヤシをゲストに迎えた。陣内は、NSC時代から馬が合ったというケンコバについて、若手当時にお互いのコンビが解散した際、「コバと組みたいな」という思いを募らせたと告白。一方のケンコバも陣内と同じ思いを抱えながら、コンビ結成に至らなかった思いがけない理由を打ち明ける。幻となった「夢のコンビ」エピソードが語られる。
この回について濱家は「もしかしたら2人がコンビを組んでいたかも…みたいな話も聞けた」と初耳エピソードを回想し、山内も「全然知らんかった」と神妙な顔になる。
このほか、「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」や「フットボールアワーとドライブ旅」「独身芸人バスツアー」「やす子とドライブ旅」などを振り返る。