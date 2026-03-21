お笑いコンビ「トミーズ」の雅（66）が21日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。自身の結婚披露宴式を回想した。

同期コンビ「ハイヒール」モモコ（62）の長男・仁一郎さんの披露宴に出席したことを報告。「自分の披露宴を思い出した」と語り始めた。

雅は36年前、30歳のときに大阪・難波駅にそびえ立つサウスタワーホテル（現・スイスホテル）で披露宴を開いた。「300人に来て頂いて。貯金ゼロでそんなことをやっちゃってん」と苦笑いした。

吉本興業の大先輩、西川きよしやオール阪神・巨人、今いくよ・くるよといった売れっ子芸人、やしきたかじんさんやキダ・タローさん、上沼恵美子ら関西芸能界の大物も出席。「後輩もたくさんいたんで、1万5000円の会費制にした」という。たかじんさんは1テーブルを自分にくれと言ってきたといい、10人がけのテーブルに北新地のホステル5人、祇園の芸妓（げいこ）4人を引き連れて座り、「どんちゃん騒ぎ」と笑った。

1万5000円×300人で450万円の収入は見込めたが、経費を見積もると700万円に。吉本に250万円を借りる段取りを組んだという。ただ、先輩らは会費に加えご祝儀もくれたため、無事借りずに済んだ。

祝儀袋の中に、「1個だけ茶封筒があってん」と雅。「アホみたいな茶封筒や。そこに鉛筆で“たかじん”って書いてあるねん。その中に100万円！どう思います!?すごいやろ!?」と訴えた。

型破りなたかじんさんらしい豪快すぎるエピソードに、チュートリアル・徳井義実は「すごいなあ…さすがやしきたかじん！」、アキナ・山名文和も「かっこええ！」と声を上げた。

雅は「ほらこうやって、（たかじんさんが）死んでからもしゃべってんねん、俺」と、たかじんさんが伝説化するゆえんを力説。「あの人に正しいお金の使い方、オシャレナ使い方を全部教えてもらってん」と、粋な振る舞いに脱帽していた。