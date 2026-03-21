（左列上から）岡田将生、染谷将太（中列上から）山田裕貴、堤真一、有村架純（右列上から）永作博美、松山ケンイチ（C）TBS

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/21】TBSでは、4月4日よる6時30分から今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭’26春』を生放送。豪華俳優陣と人気芸能人が集結する。

【写真】32歳国民的女優、美背中際立つドレス姿

◆「オールスター感謝祭’26春」出演者第1弾発表


このたび、4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』から堤真一、山田裕貴、有村架純、本田響矢、金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』から岡田将生、染谷将太、中条あやみ、井川遥、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から永作博美、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀の出演が決定。俳優陣がさまざまな企画に挑む。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】