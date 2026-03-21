「オールスター感謝祭’26春」出演者第1弾発表 堤真一・岡田将生・永作博美ら芸能人集結
【モデルプレス＝2026/03/21】TBSでは、4月4日よる6時30分から今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭’26春』を生放送。豪華俳優陣と人気芸能人が集結する。
【写真】32歳国民的女優、美背中際立つドレス姿
このたび、4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』から堤真一、山田裕貴、有村架純、本田響矢、金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』から岡田将生、染谷将太、中条あやみ、井川遥、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から永作博美、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀の出演が決定。俳優陣がさまざまな企画に挑む。（modelpress編集部）
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◆「オールスター感謝祭’26春」出演者第1弾発表
このたび、4月スタートの日曜劇場『ＧＩＦＴ』から堤真一、山田裕貴、有村架純、本田響矢、金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』から岡田将生、染谷将太、中条あやみ、井川遥、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』から永作博美、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀の出演が決定。俳優陣がさまざまな企画に挑む。（modelpress編集部）
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