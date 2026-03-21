◆オープン戦 巨人―楽天（２１日・東京ドーム）

巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）が先発し、昨年まで在籍していた古巣・楽天を相手に２回まで無失点で立ち上がった。直球の最速はここまで１５１キロ。カーブ、チェンジアップ、スライダーを織り交ぜている。

オープン戦３度目の登板で、この日が開幕前最後のマウンド。初回、先頭の中島を１５１キロで中飛に打ち取って１アウト。続く小深田、黒川には連続で安打を許したが、後続の浅村を遊ゴロ、小郷を１５１キロで見逃し三振に仕留めて無失点で切り抜けた。

２回にはマッカスカーに四球を与えて無死一塁としたが、続くボイトを１２８キロのチェンジアップで空振り三振、伊藤光を左飛、村林を捕邪飛に仕留めた。

前回登板の１４日・日本ハム戦では先発して３回３安打２失点。「どんな時でも点は取られたくない。ただ、ゾーンに投げて実戦感覚を確かめるという狙いからしたら、したかったことはできた」と手応えを口にしていた。また、前日２０日には東京ドームで最終調整。「個人的に仲のいい人も多いので、対戦するのが楽しみ」と語っていた。