全治半年の負傷した前園真聖、手術から2週間 リハビリ姿に驚き「やはり元プロは違う！」「筋肉はまだまだ現役」
ロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖が20日、自身のインスタグラムを更新。リハビリの様子を公開した。
【写真】「やはり元プロは違う！」リハビリ姿を披露…全治半年の負傷した前園真聖
「手術から2週間が経ちました」と報告し「まだまだ歩けるまでには時間が必要ですが、いま大切なことは、与えられた時間のなかで、一つ一つ積み重ねていくこと」とつづり、リハビリをする動画をアップした。
この投稿にリハビリを応援する声はもちろん「ものすごい速さの回復とものすごいストイック?!なリハビリ」「筋肉はまだまだ現役」「ふくらはぎ、健在」「やはり元プロは違う！」など引き締まった足の筋肉に驚くコメントが寄せられた。
【写真】「やはり元プロは違う！」リハビリ姿を披露…全治半年の負傷した前園真聖
「手術から2週間が経ちました」と報告し「まだまだ歩けるまでには時間が必要ですが、いま大切なことは、与えられた時間のなかで、一つ一つ積み重ねていくこと」とつづり、リハビリをする動画をアップした。
この投稿にリハビリを応援する声はもちろん「ものすごい速さの回復とものすごいストイック?!なリハビリ」「筋肉はまだまだ現役」「ふくらはぎ、健在」「やはり元プロは違う！」など引き締まった足の筋肉に驚くコメントが寄せられた。