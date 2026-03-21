日本維新の会の党大会が21日、都内で開かれ、高市早苗総理がビデオメッセージを寄せた。高市総理は、トランプ大統領との首脳会談のため訪米で会場への出席は見送られたとしている。

【映像】高市総理が贈った言葉（実際のビデオメッセージ）

以下、メッセージ全文。

「自由民主党総裁の高市早苗です。

日本維新の会の定期党大会の開催をお慶び申し上げます。会場にお伺いしたいと考えていたのですがトランプ大統領との首脳会談のための訪米日程と重なってしまい、メッセージの形となってしまいましたことご容赦をいただきたいと存じます。

日本維新の会には昨年10月、公明党との連立解消に至り苦しい状況にあった自民党と、連立を組むという重大な決断をしていただきました。御党との信頼関係は揺るぎないものです。

先般の総選挙においては、高市内閣が掲げる、責任ある積極財政への大転換、安全保障政策や政府のインテリジェンス機能の強化などの、重要な政策転換を日本維新の会との新たな連立政権の枠組みのもとで進めてよいかどうか。国民の皆様に訴えました。

その結果、国民の皆様から重要な政策転換をなんとしてもやり抜いていけと、力強く背中を押していただけたと考えています。その大きなご期待に応えるために、御党との間で正式に交わした連立政権合意書の内容を一つ一つ実現していく、その重い責任を必ずや果たしてまいります。

御党の政策推進のお力もお借りし、強い経済の構築、強い外交安全保障の推進に共に取り組んでまいります。そして、日本国憲法の改正、皇室典範の改正、議員定数削減の実現にも、共に挑戦してまいりましょう。

連立協議の際、藤田共同代表から、吉田松陰先生の『狂愚まことに愛すべし、才良まことにおそるべし』という言葉を贈っていただきました。本日はそのお返しとして、大切な友人である御党に、松陰先生が大切にされた言葉をお送りいたします。『朋友相交わるは 善道を以て忠告すること固よりなり』友人同士であればお互いに真心を持って忠告し、善に導き合うことは当然のことだ、という意味です。日本列島は強く豊かに、御党と力を合わせて、我が国に希望を生み出してまいります。

挑戦しない国に未来はありません、ともに希望ある未来を創り上げるために、今後とも変わらぬご協力をお願い申し上げます。

結びに定期党大会のご盛会と、日本維新の会の益々のご発展を祈念いたします。ありがとうございました」

（ABEMA NEWS）