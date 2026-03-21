レンチンでカンタン副菜！ 甘酢にごま油の香りをきかせた「もやしとわかめの甘酢あえ」
【写真を見る】財布の紐をしめたいなと思ったら！ もやしでコスパ抜群ボリュームおかず
節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。
圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？
もやしとわかめの甘酢あえ
1人分：31kcal
塩分：0.3g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋（約125g）
カットわかめ…大さじ1
A〈大きめのボウルに混ぜる〉
・酢…大さじ1・1/2
・砂糖…大さじ1/2
・ごま油…小さじ1/2
・塩…少々
■【作り方】
1 もやしとわかめをざるに入れてさっと洗い、水けをきる。
2 1を耐熱皿に広げ、ラップをかけて1分30秒レンチン（600W）する。ざるにあけて粗熱をとり、Aに加えてあえる。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
料理＝小林まさみ、撮影＝邑口京一郎／『レタスクラブのもやし100レシピ』