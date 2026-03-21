決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … サンバイオ、リベラウェア、ファンディノ (3月13日～18日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 アセンテック <3565>
26年1月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の28.9億円に拡大したが、27年1月期は前期比27.4％減の21億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9556> イントループ 東Ｇ -27.55 3/13 上期 -5.69
<2983> アールプラン 東Ｇ -20.26 3/16 本決算 7.01
<460A> ＢＲＡＮＵ 東Ｇ -19.94 3/17 1Q －
<3653> モルフォ 東Ｇ -19.16 3/13 1Q 赤拡
<7073> ジェイック 東Ｇ -17.51 3/13 本決算 24.35
<3565> アセンテック 東Ｓ -17.34 3/17 本決算 -27.44
<5888> Ｄサイクル 東Ｇ -15.63 3/16 本決算 5.93
<3070> ジェリビンズ 東Ｇ -15.45 3/13 本決算 黒転
<4431> スマレジ 東Ｇ -14.35 3/13 3Q 24.20
<9240> デリバリコン 東Ｇ -14.18 3/13 上期 黒転
<9237> 笑美面 東Ｇ -13.76 3/17 1Q 赤拡
<3195> ジェネパ 東Ｇ -13.55 3/13 1Q -42.86
<3491> ＧＡテクノ 東Ｇ -13.53 3/17 1Q 赤転
<7131> のむら産業 東Ｓ -12.81 3/13 1Q 76.34
<5248> テクノロジー 東Ｇ -11.97 3/17 本決算 －
<1758> 太洋基礎 東Ｓ -10.87 3/13 本決算 7.79
<9425> ＲｅＹｕｕ 東Ｓ -10.85 3/13 1Q 赤拡
<7878> 光・彩 東Ｓ -10.55 3/13 本決算 1.74
<9235> 売れるＧ 東Ｇ -9.86 3/13 上期 赤縮
<7050> Ｆインタ 東Ｇ -9.09 3/13 3Q 148.77
<6656> インスペック 東Ｓ -8.39 3/13 3Q 赤拡
<168A> イタミアート 東Ｇ -8.33 3/13 本決算 9.82
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 東Ｓ -8.14 3/17 1Q -93.75
<3444> 菊池製作 東Ｓ -8.09 3/13 3Q 赤縮
<4936> アクシージア 東Ｓ -7.80 3/13 上期 -26.19
<218A> リベラウェア 東Ｇ -7.44 3/13 上期 赤拡
<184A> 学びエイド 東Ｇ -6.36 3/17 3Q 赤縮
<1444> ニッソウ 東Ｇ -6.36 3/17 上期 赤転
<2991> ランドネット 東Ｓ -6.24 3/13 上期 -13.63
<3134> Ｈａｍｅｅ 東Ｓ -6.03 3/13 3Q -71.60
<7810> クロスフォー 東Ｓ -5.94 3/17 上期 223.81
<7692> Ｅインフィニ 東Ｓ -5.66 3/13 上期 146.32
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ -5.54 3/13 本決算 -29.00
<4592> サンバイオ 東Ｇ -5.00 3/17 本決算 赤拡
<6037> 楽待 東Ｓ -5.00 3/13 上期 39.28
<8077> トルク 東Ｓ -4.89 3/16 1Q -61.95
<3071> ストリーム 東Ｓ -4.50 3/13 本決算 2.50
<7831> ウイルコＨＤ 東Ｓ -4.26 3/13 1Q 赤縮
<1840> 土屋ＨＤ 東Ｓ -4.15 3/13 1Q 赤拡
<4382> ＨＥＲＯＺ 東Ｓ -3.97 3/13 3Q 191.21
<324A> ブッキングＲ 東Ｇ -3.79 3/13 3Q 6.24
<442A> クラシコ 東Ｇ -3.68 3/17 1Q －
<211A> カドスＣ 東Ｓ -3.63 3/13 上期 -70.00
<7110> クラシコム 東Ｇ -2.80 3/16 上期 58.99
<6757> ＯＳＧコーポ 東Ｓ -2.45 3/13 本決算 131.48
<4378> ＣＩＮＣ 東Ｇ -2.26 3/13 1Q 赤転
<7827> オービス 東Ｓ -2.18 3/13 1Q 赤転
<7674> ＮＡＴＴＹ 東Ｇ -2.08 3/13 本決算 黒転
<462A> ファンディノ 東Ｇ -2.07 3/13 1Q －
<9444> トーシンＨＤ 東Ｓ -2.04 3/16 3Q -44.03
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース