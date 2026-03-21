―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.6　アセンテック <3565>
　26年1月期の連結経常利益は前の期比2.4倍の28.9億円に拡大したが、27年1月期は前期比27.4％減の21億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9556> イントループ 　東Ｇ 　 -27.55 　　3/13　　上期　　　 -5.69
<2983> アールプラン 　東Ｇ 　 -20.26 　　3/16　本決算　　　　7.01
<460A> ＢＲＡＮＵ 　　東Ｇ 　 -19.94 　　3/17　　　1Q　　　　　－
<3653> モルフォ 　　　東Ｇ 　 -19.16 　　3/13　　　1Q　　　　赤拡
<7073> ジェイック 　　東Ｇ 　 -17.51 　　3/13　本決算　　　 24.35

<3565> アセンテック 　東Ｓ 　 -17.34 　　3/17　本決算　　　-27.44
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ 　 -15.63 　　3/16　本決算　　　　5.93
<3070> ジェリビンズ 　東Ｇ 　 -15.45 　　3/13　本決算　　　　黒転
<4431> スマレジ 　　　東Ｇ 　 -14.35 　　3/13　　　3Q　　　 24.20
<9240> デリバリコン 　東Ｇ 　 -14.18 　　3/13　　上期　　　　黒転

<9237> 笑美面 　　　　東Ｇ 　 -13.76 　　3/17　　　1Q　　　　赤拡
<3195> ジェネパ 　　　東Ｇ 　 -13.55 　　3/13　　　1Q　　　-42.86
<3491> ＧＡテクノ 　　東Ｇ 　 -13.53 　　3/17　　　1Q　　　　赤転
<7131> のむら産業 　　東Ｓ 　 -12.81 　　3/13　　　1Q　　　 76.34
<5248> テクノロジー 　東Ｇ 　 -11.97 　　3/17　本決算　　　　　－

<1758> 太洋基礎 　　　東Ｓ 　 -10.87 　　3/13　本決算　　　　7.79
<9425> ＲｅＹｕｕ 　　東Ｓ 　 -10.85 　　3/13　　　1Q　　　　赤拡
<7878> 光・彩 　　　　東Ｓ 　 -10.55 　　3/13　本決算　　　　1.74
<9235> 売れるＧ 　　　東Ｇ　　 -9.86 　　3/13　　上期　　　　赤縮
<7050> Ｆインタ 　　　東Ｇ　　 -9.09 　　3/13　　　3Q　　　148.77

<6656> インスペック 　東Ｓ　　 -8.39 　　3/13　　　3Q　　　　赤拡
<168A> イタミアート 　東Ｇ　　 -8.33 　　3/13　本決算　　　　9.82
<2315> ＣＡＩＣＡＤ 　東Ｓ　　 -8.14 　　3/17　　　1Q　　　-93.75
<3444> 菊池製作 　　　東Ｓ　　 -8.09 　　3/13　　　3Q　　　　赤縮
<4936> アクシージア 　東Ｓ　　 -7.80 　　3/13　　上期　　　-26.19

<218A> リベラウェア 　東Ｇ　　 -7.44 　　3/13　　上期　　　　赤拡
<184A> 学びエイド 　　東Ｇ　　 -6.36 　　3/17　　　3Q　　　　赤縮
<1444> ニッソウ 　　　東Ｇ　　 -6.36 　　3/17　　上期　　　　赤転
<2991> ランドネット 　東Ｓ　　 -6.24 　　3/13　　上期　　　-13.63
<3134> Ｈａｍｅｅ 　　東Ｓ　　 -6.03 　　3/13　　　3Q　　　-71.60

<7810> クロスフォー 　東Ｓ　　 -5.94 　　3/17　　上期　　　223.81
<7692> Ｅインフィニ 　東Ｓ　　 -5.66 　　3/13　　上期　　　146.32
<3159> 丸善ＣＨＩ 　　東Ｓ　　 -5.54 　　3/13　本決算　　　-29.00
<4592> サンバイオ 　　東Ｇ　　 -5.00 　　3/17　本決算　　　　赤拡
<6037> 楽待 　　　　　東Ｓ　　 -5.00 　　3/13　　上期　　　 39.28

<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -4.89 　　3/16　　　1Q　　　-61.95
<3071> ストリーム 　　東Ｓ　　 -4.50 　　3/13　本決算　　　　2.50
<7831> ウイルコＨＤ 　東Ｓ　　 -4.26 　　3/13　　　1Q　　　　赤縮
<1840> 土屋ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -4.15 　　3/13　　　1Q　　　　赤拡
<4382> ＨＥＲＯＺ 　　東Ｓ　　 -3.97 　　3/13　　　3Q　　　191.21

<324A> ブッキングＲ 　東Ｇ　　 -3.79 　　3/13　　　3Q　　　　6.24
<442A> クラシコ 　　　東Ｇ　　 -3.68 　　3/17　　　1Q　　　　　－
<211A> カドスＣ 　　　東Ｓ　　 -3.63 　　3/13　　上期　　　-70.00
<7110> クラシコム 　　東Ｇ　　 -2.80 　　3/16　　上期　　　 58.99
<6757> ＯＳＧコーポ 　東Ｓ　　 -2.45 　　3/13　本決算　　　131.48

<4378> ＣＩＮＣ 　　　東Ｇ　　 -2.26 　　3/13　　　1Q　　　　赤転
<7827> オービス 　　　東Ｓ　　 -2.18 　　3/13　　　1Q　　　　赤転
<7674> ＮＡＴＴＹ 　　東Ｇ　　 -2.08 　　3/13　本決算　　　　黒転
<462A> ファンディノ 　東Ｇ　　 -2.07 　　3/13　　　1Q　　　　　－
<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ　　 -2.04 　　3/16　　　3Q　　　-44.03

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース