―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3441> 山王 　　　　　東Ｓ 　 +81.04 　　3/13　　上期　　　 74.66
<6838> 多摩川ＨＤ 　　東Ｓ 　 +43.50 　　3/16　　　1Q　　　950.00
<456A> ヒュマメイド 　東Ｇ 　 +22.54 　　3/16　本決算　　　　9.62
<7901> マツモト 　　　東Ｓ 　 +17.06 　　3/16　　　3Q　　　　赤縮
<446A> ノースサンド 　東Ｇ 　 +14.30 　　3/13　本決算　　　 57.82

<3930> はてな 　　　　東Ｇ 　 +13.74 　　3/13　　上期　　　-71.18
<9262> シルバライフ 　東Ｓ 　 +11.65 　　3/13　　上期　　　 30.17
<278A> テラドローン 　東Ｇ　　 +9.38 　　3/16　本決算　　　　赤拡
<5136> トリプラ 　　　東Ｇ　　 +9.26 　　3/17　　　1Q　　　 58.67
<186A> アストロＨＤ 　東Ｇ　　 +7.50 　　3/13　　　3Q　　　　赤縮

<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ　　 +5.74 　　3/16　本決算　　　　9.41
<500A> ＴＯブックス 　東Ｓ　　 +5.61 　　3/16　　　3Q　　　　　－
<3931> Ｖゴルフ 　　　東Ｇ　　 +4.20 　　3/13　本決算　　　387.18
<4175> コリー 　　　　東Ｇ　　 +3.93 　　3/13　本決算　　　　　－
<9632> スバル 　　　　東Ｓ　　 +3.80 　　3/16　本決算　　　 -6.41

<4075> ブレインズ 　　東Ｇ　　 +3.35 　　3/16　　上期　　　　黒転
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 +3.35 　　3/16　　　3Q　　　 25.00
<441A> ＮＥ 　　　　　東Ｇ　　 +2.51 　　3/13　　　3Q　　　　　－
<6049> イトクロ 　　　東Ｇ　　 +2.39 　　3/13　　　1Q　　　 28.07
<9251> ＡＢ＆Ｃ 　　　東Ｇ　　 +2.33 　　3/17　　　1Q　　　 36.96

<3421> 稲葉製作 　　　東Ｓ　　 +1.42 　　3/13　　上期　　　 18.54
<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 +1.35 　　3/16　　上期　　　 -3.69
<9636> きんえい 　　　東Ｓ　　 +0.74 　　3/17　本決算　　　-22.83
<7604> 梅の花Ｇ 　　　東Ｓ　　 +0.69 　　3/17　　　3Q　　　-14.07
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 +0.68 　　3/16　　上期　　　　赤転

<8927> 明豊エンタ 　　東Ｓ　　 +0.68 　　3/17　　上期　　　 66.94
<3169> ミサワ 　　　　東Ｓ　　 +0.64 　　3/17　本決算　　　　1.58
<9254> ラバブルＭＧ 　東Ｇ　　 +0.52 　　3/13　　　1Q　　　 70.00
<3974> ＳＣＡＴ 　　　東Ｓ　　 +0.51 　　3/13　　　1Q　　　 55.17
<3161> アゼアス 　　　東Ｓ　　 +0.46 　　3/13　　　3Q　　　-43.58

<2345> ホドルワン 　　東Ｓ　　 +0.43 　　3/16　　　1Q　　　　赤縮
<6336> 石井表記 　　　東Ｓ　　 +0.42 　　3/13　本決算　　　　1.86
<3418> バルニバービ 　東Ｇ　　 +0.28 　　3/13　　上期　　　 -7.93
<4334> ユークス 　　　東Ｓ　　 +0.26 　　3/13　本決算　　　 57.61
<9163> ナレルＧ 　　　東Ｇ　　 +0.17 　　3/13　　　1Q　　　-20.27

<3804> システムディ 　東Ｓ　　 +0.13 　　3/16　　　1Q　　　　8.90
<7614> オーエムツー 　東Ｓ　　 +0.06 　　3/13　本決算　　　　4.56

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース