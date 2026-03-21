決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … アストロＨＤ、ノースサンド、テラドローン (3月13日～18日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から19日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<3441> 山王 東Ｓ +81.04 3/13 上期 74.66
<6838> 多摩川ＨＤ 東Ｓ +43.50 3/16 1Q 950.00
<456A> ヒュマメイド 東Ｇ +22.54 3/16 本決算 9.62
<7901> マツモト 東Ｓ +17.06 3/16 3Q 赤縮
<446A> ノースサンド 東Ｇ +14.30 3/13 本決算 57.82
<3930> はてな 東Ｇ +13.74 3/13 上期 -71.18
<9262> シルバライフ 東Ｓ +11.65 3/13 上期 30.17
<278A> テラドローン 東Ｇ +9.38 3/16 本決算 赤拡
<5136> トリプラ 東Ｇ +9.26 3/17 1Q 58.67
<186A> アストロＨＤ 東Ｇ +7.50 3/13 3Q 赤縮
<3399> 山岡家 東Ｓ +5.74 3/16 本決算 9.41
<500A> ＴＯブックス 東Ｓ +5.61 3/16 3Q －
<3931> Ｖゴルフ 東Ｇ +4.20 3/13 本決算 387.18
<4175> コリー 東Ｇ +3.93 3/13 本決算 －
<9632> スバル 東Ｓ +3.80 3/16 本決算 -6.41
<4075> ブレインズ 東Ｇ +3.35 3/16 上期 黒転
<5971> 共和工業 東Ｓ +3.35 3/16 3Q 25.00
<441A> ＮＥ 東Ｇ +2.51 3/13 3Q －
<6049> イトクロ 東Ｇ +2.39 3/13 1Q 28.07
<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +2.33 3/17 1Q 36.96
<3421> 稲葉製作 東Ｓ +1.42 3/13 上期 18.54
<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +1.35 3/16 上期 -3.69
<9636> きんえい 東Ｓ +0.74 3/17 本決算 -22.83
<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +0.69 3/17 3Q -14.07
<2978> ツクルバ 東Ｇ +0.68 3/16 上期 赤転
<8927> 明豊エンタ 東Ｓ +0.68 3/17 上期 66.94
<3169> ミサワ 東Ｓ +0.64 3/17 本決算 1.58
<9254> ラバブルＭＧ 東Ｇ +0.52 3/13 1Q 70.00
<3974> ＳＣＡＴ 東Ｓ +0.51 3/13 1Q 55.17
<3161> アゼアス 東Ｓ +0.46 3/13 3Q -43.58
<2345> ホドルワン 東Ｓ +0.43 3/16 1Q 赤縮
<6336> 石井表記 東Ｓ +0.42 3/13 本決算 1.86
<3418> バルニバービ 東Ｇ +0.28 3/13 上期 -7.93
<4334> ユークス 東Ｓ +0.26 3/13 本決算 57.61
<9163> ナレルＧ 東Ｇ +0.17 3/13 1Q -20.27
<3804> システムディ 東Ｓ +0.13 3/16 1Q 8.90
<7614> オーエムツー 東Ｓ +0.06 3/13 本決算 4.56
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした19日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース