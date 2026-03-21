明治の自由民権運動を主導した板垣退助が１８８３年８月、出獄間もない陸奥宗光から２００円（数百万円相当）を借金したとされる証文が見つかった。

当時、板垣は自由党党首として解党の危機に直面し、陸奥は政府の転覆計画への関与で同年１月に禁獄５年の刑を終えたばかりだった。識者によると、日本近代化の立役者と称される２人の当時の関係ははっきりしておらず、逆境の時代の結びつきを伝える新史料として興味深いという。

借用書は「明治十六年八月三日」に「陸奥宗光殿」に宛てたもので「金二百円を請取（うけと）った」と「板垣退助」の名で墨書きされている。東京・神保町の古書店主幡野武夫さんが昨年１０月の入札会で落札した。自由民権運動に詳しい「板垣退助」（中央公論新社）の著者中元崇智（たかとし）・中京大教授や近代史研究者公文豪（くもんごう）さんによると、罫紙（けいし）や筆跡などから板垣側近の高知の旧士族森脇直樹による代筆とみられる。

板垣は７か月余りの欧州視察から戻った直後で経済的に困窮していた。自由党内の路線対立にも苦慮し、資金１０万円を団結して集められれば、生命を惜しまず活動に専念すると呼びかけていた。中元教授は「板垣は帰国後に陸奥と会った記録もあり、陸奥を頼りにしていた」と指摘する。

「陸奥宗光」（同）の著者佐々木雄一・明治学院大准教授によると、紀州和歌山出身の陸奥は薩長の藩閥専制への反感から自由民権運動とつながりを持ち、政府の転覆計画に関わり投獄されたが、自由党に入党するほど運動に入れあげてはいなかった。「陸奥はのちに入閣すると、政府と議会勢力の間に立ち、政府資金を用いて自由民権派を懐柔する役割も担った。その原点となる貸しつけの可能性がある」とみる。

当時の２００円はそれなりの金額で中元教授らは「資金の出所や使途がわかれば２人の関係性がより明確になる」と期待している。

◆板垣退助と陸奥宗光＝板垣は１８７３年に明治政府から下野すると、自由民権運動を展開して憲法制定や国会開設を求めた。日本初の政党内閣などで内務大臣も務め、民権運動に終生尽くした姿勢が大衆に支持された。陸奥は６８年に政府の外国事務の職に就き、駐米公使を経て９０年に初入閣した。不平等条約の改正や三国干渉の外交処理で手腕を発揮し、「日本外交の祖」と呼ばれる。