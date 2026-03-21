アナログな高校の就職活動がデジタルに変わろうとしている。

インターネットの仮想空間で開催される合同企業説明会への参加や、スマートフォンで求人票を検索・閲覧できるアプリを導入する高校が増えている。早くから企業・業界研究を行うことで、早期離職を防ぐ効果も期待されている。（新美舞）

「東京の企業を見に行こうよ」「隣の神奈川県の企業も見たいな」

１月下旬、静岡市にある静岡県立科学技術高校１年の教室では、約４０人の生徒が２人１組でパソコン画面を前に「訪問先」の企業を話し合っていた。画面にはインターネット上の仮想空間「メタバース」に出展した１００社を超える企業ブースが、東京や大阪、福岡など２０都府県別に並んでいる。生徒たちは分身（アバター）を操り、仕事内容を紹介するパネルを読んだり、職場の様子を映した動画を見たりした。

ＩＴ企業が本命だが、接客業も気になる佐野結菜さん（１６）は、スマホ販売店などを見て回った。「気軽に様々な企業を見ることができ、意外な業界に興味を持てた」と話した。

仮想空間の合同企業説明会は、就職支援会社「ジンジブ」（大阪）が昨年９月に開設した。全国の高校生がスマホなどを介し、いつでも、どこからでも入場できるのが特徴だ。

同校進路課の池田康秀教諭（４５）は「実際の企業説明会は日程が限られる上に、生徒が足を運ぶハードルも高い。１年生のうちからスマホで色々な企業に触れることができれば、職業意識も高まる」と期待する。

３年で離職４割

高校生の就活は、企業が学校に求人票を出す「学校斡旋（あっせん）」がほとんどだ。就職実績のある人気企業は校内選考が行われ、応募できる生徒は限られる。一定期間は応募先を１人１社に限定する慣行も残る。

求人の申し込みは３年生の７月に解禁され、９月中旬から面接などの選考が始まる。学校によっては数千件に上る紙の求人票から希望の企業を見つけ出さなければならず、よく調べないまま、進路指導教諭が勧める企業に応募する生徒も目立つ。厚生労働省の調べによると、新規高卒就職者（２０２２年卒）の４割近くが３年以内に離職している。

気軽に閲覧・検索

紙で届く求人票をデジタル化し、生徒がスマホで気軽に閲覧・検索できるシステムを導入する高校も増えている。

毎年、９０人前後が就職を希望する三重県桑名市の県立桑名北高校には、若手人材の不足を受け近年２０００枚以上の求人票が届く。

就活期間は担当教員が校内のパソコンで検索できるよう一枚一枚の内容を手で入力していた。求人票のコピーを求めて廊下に１時間待ちの行列ができ、求人票を閲覧できる部屋の混雑を見て、帰ってしまう生徒もいたという。

２２年に求人票を学校の複合機で読み取り、インターネット上で管理するアプリを導入。生徒はいつでもスマホやタブレット端末で就業場所や給与を比較できるようになった。２年生もアプリに登録し、キャリア教育の授業で活用している。

進路指導部代表・井上和也教諭（５６）は「２年生から就活について考える生徒が増え、進路指導室を訪れる生徒が倍増した。１年以内の離職率は以前の４割から１割程度に減った」と効果を感じている。

システムを提供する「ハンディ」（東京）によると、利用校はサービスを開始した２１年の８６校から今年１月時点で２３３６校に増えた。閲覧時間は日中と午後９時前後が多く、自宅で家族らと応募先を検討する様子がうかがえるという。

丁寧なキャリア教育を早期に

リクルートワークス研究所の古屋星斗・主任研究員は「高校生が様々な企業情報を手軽に見ることができるようになり、家族やアルバイト先などの様々な大人に就活を相談しやすくなった。社会経験のない高校生がキャリアを考えるうえで非常に有意義だ」と指摘。一方で「情報が大量になると、活用できる生徒とそうでない生徒の差が開く。求人票の読み方やアプリの使い方、就業体験など、丁寧なキャリア教育を早期に始めることが大切だ」と話している。