「スニーカーに頼りがち」な40・50代へ！【ZARA】1足持っておきたい♡「春っぽシューズ」

いつもスニーカーばかり履いていて飽きてきた……。そんなミドル世代に向けて、足元をガラッとアップデートしてくれるシューズを【ZARA（ザラ）】のラインナップからご紹介。上品なデザインや素材感で、コーデを格上げしてくれるアイテムにフォーカスしました。ワンランク上のおしゃれを楽しみたい大人女性は、ぜひ取り入れてみて。

アンティークな雰囲気が漂うレザーローファー

【ZARA】「レザーペニーローファー」\10,990（税込）

リアルレザーを使用した、高級感のあるローファー。レザーシューズは経年変化を楽しみながら長く使えるのが魅力です。クラシカルなデザインでオンオフ問わず活躍が見込める一足。カジュアルなコーデの引き締め役としても重宝しそうです。

大人可愛いバレエシューズ

【ZARA】「サテンリボンバレエシューズ」\5,990（税込）

さり気ないリボンデザインで上品な足元を演出するバレエシューズ。フロントのギャザーディテールも、可愛らしいアクセントに。光沢のあるサテン素材が華やかで、一点投入でシーズンムードを高めてくれます。フラットタイプなので、きれいめ要素を気楽に足したい時に頼りになりそう。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。