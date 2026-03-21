ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）はベネズエラの優勝で幕を閉じた。日本代表「侍ジャパン」は8強で敗退。東京ドームで行われた1次ラウンドでは多くの著名人も観戦に訪れていたが、日本―韓国戦には、お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が観戦に訪れていたようだ。20日深夜放送のMBSラジオ「ごぶごぶラジオ」に出演し明かした。

最近の出来事を問われた浜田は「こないだあったんですけどね」と切り出し、「井本と日本―韓国戦、東京ドームで見てました。WBC」と、お笑いコンビ「ライセンス」の井本貴史と観戦していたのだと告白。野球好きで知られる元天竺鼠・瀬下豊ら共演者も知らなかったようで、「えっ」と驚きの声を上げた。

座っていたのは一塁側、日本ベンチ上の2列目。かなりの至近距離だったという。試合では、日本が1点を追う3回に大谷翔平（ドジャース）が同点アーチ。ベンチで仲間とハイタッチしながら「はい同点！」と鼓舞していた声まで、しっかり聞こえたという。浜田は「そらそうや。前から2番目やもん」と振り返った。

さらに、ネットニュースに掲載された写真の背景にも、自身と井本がぼんやり写り込んでいたという。「だーれも気づいてないと思うけど、大谷がベンチ前に戻ってきたときの写真がヤフーニュースに載ってんねんけど、俺と井本、うっすら写ってんねん」と大笑い。番組内で実際に写真を確認すると、井本も「デニムの人いるやろ。これオヤジ（浜田）」と語っていた。

あまりにグラウンドに近い席で、大谷との“共演”も。井本は「俺、次の日、びっくりしてLINEを送ってんけど。『ヤバいです。大谷翔平さんのインスタに写り込んでます』（って）。結構、『WBC見てます』ってニュースになるやん。俺とオヤジだけやと思うねん。インスタに写り込んでるのは」と話した。

東京ドームでは、席が近い観客に浜田が唐揚げやポテトを差し入れる“ファンサービス”もしていたという。まさかの現地観戦告白に驚きと笑いが広がっていた。



（THE ANSWER編集部）