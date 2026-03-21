±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡×¸ø³«µÇ°¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µ¡¼¥È³«ºÅ·èÄê
Ⓒ¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò Ⓒ2019±Ç²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¡¢7·î5Æü¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ4ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»þ¤Ïµª¸µÁ°¡¢Ãæ¹ñ½Õ½©Àï¹ñ»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Å·²¼¤ÎÂç¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¯ÀïºÒ¸É»ù¤Î¾¯Ç¯¡¦¿®¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë¤È¡¢Ãæ²ÚÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤²¦¡¦嬴À¯¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯Ì¡²è¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê¸¶ÂÙµ×¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï£±²¯2ÀéËüÉô¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÏ¢ºÜ20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿£´ºîÉÊ¤Ï¡¢Îß·×1,734Ëü¿ÍÆ°°÷¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï245²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¹ñÌ±ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡£¤½¤·¤Æº£·î12Æü¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤¬7·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ºÇ¿·ºî¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤ÎÂè£±ºî ¤ò¡È¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¡É¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë4Æü¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£7·î5Æü¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÁ´¹ñ4ÂçÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£
Á´¤Æ¤ÎÅÁÀâ¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡£
¾å±ÇºîÉÊ¤ÏÅÁÀâ¤Î¸¶ÅÀ¡¢2019Ç¯¸ø³«¤ÎÂè£±ºî¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡£Âç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÁ´ÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¾å±Ç¤·¡¢²»³Ú¤ÏÉñÂæ¾å¤Î¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬±ÇÁü¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤ÆÀ¸±éÁÕ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢SÀÊ¡¢AÀÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡È±þ±ç¥°¥Ã¥º¡ÉÉÕ¤¤Î±þ±çÀÊ¤âÀßÄê¡£±þ±ç¥°¥Ã¥º¤Ï¶ÌºÂ¤ä·³´ú¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥¿¥ª¥ë¤Ç¡¢ÁÔÂç¤ÊÌîË¾¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿®¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÜ¸ø±é¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£3·î19Æü17»þ00Ê¬¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊÇ÷ÎÏ±ÇÁü¡£¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤òËÂ¤®¡¢¡ÈÌ´¡É¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¡£7·î17Æü¸ø³«¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀï¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à º²¤Î·èÀï¡Ù¤òºÇÂç¸Â³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢Ç®¶¸¤È´¶Æ°¤ÎÍò¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ëº£²Æ¸ÂÄê¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¡ß²»³ÚÂÎ¸³¡£
³«ºÅ³µÍ×¢£¸ø±éÌ¾¡§ ºÇ¿·ºî¸ø³«µÇ° ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§Kingdom Cinema Concert¡Ë¢£¾å±ÇºîÉÊ¡§ ¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Ê2019¡¿¾å±Ç»þ´Ö134Ê¬¡Ë¸¶ºî¡§¸¶ÂÙµ×¡Ö¥¥ó¥°¥À¥à¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë´ÆÆÄ¡§º´Æ£¿®²ð µÓËÜ¡§¹õ´äÊÙ¡¢º´Æ£¿®²ð¡¢¸¶ÂÙµ× ²»³Ú¡§¤ä¤Þ¤ÀË¢£½Ð±é¡§ »Ø´ø¡§ °æÅÄ¾¡Âç±éÁÕ¡§ Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÅìµþ/²£ÉÍ¡ËÂçºå¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÂçºå¡Ë¶å½£¸ò¶Á³ÚÃÄ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¥Á¥§¥í¡§ ±üÀôµ®·½¡ÊÅìµþ¡Ë°ðËÜÍºÌ¡ÊÂçºå/Ê¡²¬/²£ÉÍ¡Ë¢£Æü»þ¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¸ø±é 2026Ç¯7·î5Æü
Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA16»þ00Ê¬³«¾ì 17»þ00Ê¬³«±éÂçºå¸ø±é 2026Ç¯7·î7Æü
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë17»þ30Ê¬³«¾ì 18»þ30Ê¬³«±éÊ¡²¬¸ø±é 2026Ç¯7·î16Æü
Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë17»þ30Ê¬³«¾ì 18»þ30Ê¬³«±é²£ÉÍ¸ø±é 2026Ç¯7·î24Æü
¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë13»þ00Ê¬³«¾ì 14»þ00Ê¬³«±é ¢¨Ãë¸ø±é18»þ00Ê¬³«¾ì 19»þ00Ê¬³«±é ¢¨Ìë¸ø±é