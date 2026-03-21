◆センバツ第３日▽１回戦 日本文理８―１高知農（２１日・甲子園）

２１世紀枠で選出され、春夏通じて初出場の高知農は、日本文理（新潟）に敗れ、甲子園初勝利はならなかった。後攻で０―４の４回１死一、三塁、６番・栗山典天（のあ）右翼手（３年）が、日本文理の先発右腕・染谷崇史（３年）から右前適時打を放ち、記念すべき同校の甲子園初得点。だが、その後さらに点差を広げられ、聖地初勝利は遠かった。エース右腕の山下蒼生（３年）は８点を失うも、１３３球を投げ抜いた。

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これで２１世紀枠での選出校は、長崎西に続いて敗退。一般枠での選出校相手の初戦で２５連敗となった。２０１５年に松山東（愛媛）が二松学舎大付（東京）に勝利したのが最後となっている。

２１世紀枠は２０００年からセンバツ大会に導入された特別枠。秋季都道府県大会ベスト８以上（参加校数が１２８校以上の９都道府県はベスト１６以上）で、部員不足や過疎などの困難な条件を克服したり、他校の模範になるなど、戦力以外の特色も加味して選ぶ。

都道府県連ごとに推薦された候補校をさらに９校に絞り、選考委員会で例年は２校が決まる。同枠出場校の最高成績は００年の宜野座（沖縄）、０９年の利府（宮城）のベスト４。だが、近年は苦戦が続いている。