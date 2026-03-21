◆大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーア大阪）

東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が東３６枚目・朝玉勢（高砂）を押し出して４勝３敗。４場所ぶりの勝ち越しを決めた。

押し相撲の朝玉勢の当たりを胸で受け止め一気に前に出た。「（直近の）３番はいい相撲が取れました。これを来場所（５月１０日、両国国技館）につなげたいです」と笑顔を見せた。

１勝３敗からの４連勝。「まわしが取れないなら前に出ようと体が動いてくれました。開き直ったわけではないですけど、何かを変えないといけないと思いました」。直近３場所は全て３勝４敗。やっと悪い流れを断ち切ることができた。

師匠の押尾川親方（元関脇・豪風）は「よく挽回しました。最近はあそこが痛い、ここが痛いと言わなくなりました。そういう気持ちの変化も勝ち越しにつながったと思います。かつては幕内、十両で頑張っていた力士ですから。前に出れば強いですし、ここ一番も強いんです」と話した。

両親も北海道・芽室町から観戦に訪れ、声援を送った。夫婦で１３日目から観戦するのが定年後の楽しみだという。「やっといい報告ができます」と矢後は胸をなで下ろしていた。