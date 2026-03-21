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■カーリング 女子世界選手権　日本 5ー6 カナダ（日本時間21日、カナダ・カルガリー）

カーリング女子の世界選手権・予選リーグ最終戦が行われ、日本は強豪カナダに5−6で敗れ予選3位でプレーオフへ。

すでにプレーオフ進出を決めていた女子日本代表のロコ・ソラーレは勝てば2位で準決勝に進出できたが、カナダに敗れたため予選6位のトルコと対戦。勝てば準決勝で再びカナダと対戦する。

日本代表のロコ・ソラーレは2023年大会以来3年ぶり3回目の出場。2016年大会で日本初の銀メダルを獲得し、五輪でも平昌（18年）で銅、北京（22年）で銀メダルを獲得している。
※写真は吉田知那美選手


【試合詳細】
カナダ　1 1 0 0 0　2 0 2 0 0　計6
日本　　0 0 1 0 0　0 2 0 1 1　計5

【予選順位】
1）スイス　11勝1敗　
2）カナダ　10勝2敗
3）日本　　9勝3敗
4）スウェーデン　8勝4敗
5）韓国　　8勝4敗
6）トルコ　7勝5敗
・・・プレーオフ進出ライン・・・
7）中国　　6勝6敗
8）イタリア　5勝7敗
9）ノルウェー　4勝8敗
10）スコットランド　4勝8敗
11）デンマーク　3勝9敗
12）アメリカ　　2勝10敗
13）オーストラリア　1勝11敗
 