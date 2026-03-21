■カーリング 女子世界選手権 日本 5ー6 カナダ（日本時間21日、カナダ・カルガリー）

カーリング女子の世界選手権・予選リーグ最終戦が行われ、日本は強豪カナダに5−6で敗れ予選3位でプレーオフへ。

すでにプレーオフ進出を決めていた女子日本代表のロコ・ソラーレは勝てば2位で準決勝に進出できたが、カナダに敗れたため予選6位のトルコと対戦。勝てば準決勝で再びカナダと対戦する。

日本代表のロコ・ソラーレは2023年大会以来3年ぶり3回目の出場。2016年大会で日本初の銀メダルを獲得し、五輪でも平昌（18年）で銅、北京（22年）で銀メダルを獲得している。

※写真は吉田知那美選手



【試合詳細】

カナダ 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 計6

日本 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 計5

【予選順位】

1）スイス 11勝1敗

2）カナダ 10勝2敗

3）日本 9勝3敗

4）スウェーデン 8勝4敗

5）韓国 8勝4敗

6）トルコ 7勝5敗

・・・プレーオフ進出ライン・・・

7）中国 6勝6敗

8）イタリア 5勝7敗

9）ノルウェー 4勝8敗

10）スコットランド 4勝8敗

11）デンマーク 3勝9敗

12）アメリカ 2勝10敗

13）オーストラリア 1勝11敗

