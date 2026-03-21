保護猫のトライアル期間中に、先住犬との距離が縮まって…？2匹が正式に家族になった頃の尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万4000回再生を突破。「可愛すぎる」「ここまで仲良くなれるなんて」といった声が寄せられています。

【動画：保護猫のトライアル→先住犬と一緒に過ごした結果…想像以上に『仲良しになった光景』】

家族になったばかりの保護猫と先住犬

TikTokアカウント「y19m2」に投稿されたのは、トライアル期間を経て正式に家族に加わった保護猫「だいふく」ちゃんと先住犬「こたろう」ちゃんが、一緒にソファでのんびり過ごしている光景です。

家族になったばかりなので、まだ2匹には距離があるのでは？…と思いきや、だいふくちゃんはこたろうちゃんのお腹にもたれかかって甘え、こたろうちゃんはだいふくちゃんの背中にあごを乗せ、ピタッとくっついてリラックス中！どうやらトライアル中に、2匹はすっかり仲良しになったよう。

種族を超えた絆に感動

こたろうちゃんは若干体勢が辛いのか、片足を浮かせたままソワソワしていたそう。しかしだいふくちゃんが身を委ねて気持ち良さそうにくつろいでいるので、そのまま黙ってそばにいてくれたとか。きっとこたろうちゃんがとても優しいから、だいふくちゃんは新しいお家でも安心して過ごせているのでしょう。

2匹がお互いの顔をじっと見つめて目と目で会話したり、匂いを嗅ぎ合ったりする場面も。種族を超えた絆を感じる光景に、心が温かくなります。

いつまでも仲良く幸せに…

しばらくするとこたろうちゃんは体をほぐしたくなったようで、立ち上がって後ろ足をピーンと伸ばしたそう。そしてそのまま別の場所に移動しようとしたら、だいふくちゃんが「どこ行くの？一緒に行く！」とばかりに先回りしてソファから降りたとか。

どこまでもついて行く気満々のだいふくちゃんと、慕われすぎてちょっぴり戸惑い気味のこたろうちゃん。いつまでも2匹が仲良しでいて、愛と幸せにあふれた日々を過ごせますように。

この投稿には「幸せだね」「子どもの頃から一緒にいた？ってくらい馴染んでますね」「これもう運命ですね！」「優しいワンコが家族に居てくれて良かったね」といったコメントが寄せられています。

こたろうちゃん＆だいふくちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「y19m2」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「y19m2」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。