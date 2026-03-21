大型犬とドライブデートへ行った飼い主さん。ウキウキで出かけた飼い主さんでしたが、その20分後、思わず頭を抱える衝撃的な光景が……！その光景はThreadsで30万回も表示され、「思わず見て大笑いさせて頂きました！」「やり切ったドヤ顔がよき 笑」「新種ですか？？？(笑)」などの声が寄せられました！

【動画：大型犬とドライブデートしていたら、20分後に…もはや犬とは思えない『衝撃の光景』】

大型犬とドライブデートへ行ったら…

Threadsアカウント「ねもねも（@nemojijiji）」さまに投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ゴン」くんと飼い主さんのドライブデートの様子です。

当時3歳6ヶ月だったというゴンくん。まだまだやんちゃ盛りの男の子です。そんなゴンくんはこの日、飼い主さんとドライブデートに行ったのだそう。もちろん、ゴンくんはウッキウキ！

その結果……

やっちまったー！！なんとゴンくん、車から降りて泥だらけの水溜まりを見つけた瞬間、一直線に直行！そのまま泥の中に飛び込んでしまったのです！

ようやく終わったかと思いきや、再び泥の中にゴロン♪自然由来100%の泥パック状態に、飼い主さんも涙目になってしまったことでしょう……。

やりきった表情に爆笑する人続出！

その後、「ふぅ、楽しかった！」とご満悦のゴンくん。毛にべったりと泥が染み渡り、ゴールデンレトリバーとは思えないほど真っ茶色に！

衝撃的で悲惨な姿に、ゴンくん自身は大満足そうな表情だったそうですが、飼い主さんは「ドライブ20分でこんな事に(涙)」と涙目になったそう。それでも楽しそうなゴンくんを見て、「まぁ、いいか」と優しく受け入れるしかない飼い主さんなのでした。お疲れ様です！

ドライブデートのはずが、とんでもない結末を迎えてしまったゴンくんの姿は、Threads内でも大きな話題に。

コメント欄には「思わず見て大笑いさせて頂きました！」「やり切ったドヤ顔がよき 笑」「新種ですか？？？(笑)」といった声が溢れ、多くの人がゴンくんのヤンチャさに笑顔になったのでした！

そんなゴンくんと同居わんこ「ノア」くんの日常は、Threadsアカウント「ねもねも」さまからご覧いただけます。元気いっぱいな2匹の様子をぜひ覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ねもねも（@nemojijiji）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。