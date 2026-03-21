トッテナムの指揮官イゴール・トゥドールは怪我で離脱している選手たちの復帰が近づいていることを明かした。『The Athletic』が報じている。



トッテナムは今シーズンを通して主力選手の多くが怪我に悩まされ、スカッドが揃わないまま終盤戦に突入。今シーズン残りはプレミアリーグ残留へ向けた戦いを強いられている。



そんななか、プレミアリーグ第31節ノッティンガム・フォレスト戦を前にした記者会見でトゥドールはモハメド・クドゥスやロドリゴ・ベンタンクール、さらにジェイムズ・マディソンが順調に回復していることを明かした。





「日曜日の試合（ノッティンガム・フォレスト戦）の後、これから3週間は重要な試合が控えている。確認が必要だが、クドゥスの回復は順調だ。すでにボールを使った練習も少し始めている。ロドリゴ（ベンタンクール）も同様で、マディソンもそうだ。今後数週間でメディカルスタッフから嬉しい報告があることを期待している。それが実現すれば、非常に重要になるだろう」さらにマディソンが今シーズン中にピッチへ帰って来れるかを聞かれた同監督は「はい」と答え、続けて「マディソンはすでにボールを持った際にも興味深いプレイを見せている。スプリントもね。前向きな姿勢だ」と頼れる司令塔の復帰が近づいていることに言及した。今節のフォレスト戦は難しいかもしれないが、主力選手たちの回復が順調で復帰が近づいていることはトッテナムにとって朗報だと言えるだろう。少しでもいい状況で彼らを迎えるために、同じく残留争いを繰り広げているフォレストとの直接対決は落とせないが、トッテナムは勝ち点3を手にできるか。