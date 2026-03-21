【サッカー】イングランド代表が日本戦など2試合に臨むメンバー発表!! ベリンガム、ケイン、パーマーら主力ずらり プレミアで活躍する三笘や鎌田の活躍にも注目
イングランド代表は日本時間20日、日本戦を含む3月下旬の代表ウィーク期間中に行われる2試合に臨むメンバー35名を発表しました。
サッカーの強豪であるイングランド代表は、4月1日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで日本戦を行います。日本代表はすでにイギリス遠征に参加するメンバーを発表し、かつてアーセナルに所属した冨安健洋選手(現アヤックス)や鈴木彩艶選手(パルマ)が代表復帰。イングランド・プレミアリーグで活躍する三笘薫選手(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)や鎌田大地選手(クリスタル・パレス)も選出されました。
対するイングランド代表も6月開催のFIFAワールドカップ(W杯)を控え、世界最高峰のプレーヤーをずらりと並べました。ジュード・ベリンガム選手(レアル・マドリード)やハリー・ケイン選手(バイエルン・ミュンヘン)、コール・パーマー選手(チェルシー)、ブカヨ・サカ選手(アーセナル)など、強豪クラブチームの主力選手が日本に立ちはだかります。
このW杯で優勝を目指す両チームが、どんな戦いを披露するか注目されます。
▽日本戦に臨むイングランド代表メンバー一覧
GK
ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)
ジョーダン・ピックフォード(エバートン)
ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・シティ)
アーロン・ラムズデール(ニューカッスル・ユナイテッド)
ジェイソン・スティール(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)
DF
ダン・バーン(ニューカッスル・ユナイテッド)
マーク・グエヒ(マンチェスター・シティ)
ルイス・ホール(ニューカッスル・ユナイテッド)
エズリ・コンサ(アストン・ヴィラ)
ティノ・リヴラメント(ニューカッスル・ユナイテッド)
ハリー・マグワイア(マンチェスター・ユナイテッド)
ニコ・オライリー(マンチェスター・シティ)
ジャレル・クアンサー(バイエル・レバークーゼン)
ジェド・スペンス(トッテナム・ホットスパー)
ジョン・ストーンズ(マンチェスター・シティ)
フィカヨ・トモリ(ACミラン)
MF
エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)
ジュード・ベリンガム(レアル・マドリード)
ジェームズ・ガーナー(エバートン)
ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)
コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド)
デクラン・ライス(アーセナル)
モーガン・ロジャース(アストン・ヴィラ)
アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)
ジャロッド・ボーウェン(ウェストハム・ユナイテッド)
ドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ・ユナイテッド)
エベレチ・エゼ(アーセナル)
フィル・フォーデン(マンチェスター・シティ)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル・ユナイテッド)
ハリー・ケイン(バイエルン・ミュンヘン)
ノニ・マドゥエケ(アーセナル)
コール・パーマー(チェルシー)
マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)
ブカヨ・サカ(アーセナル)
ドミニク・ソランケ(トッテナム・ホットスパー)