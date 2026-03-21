イングランド代表は日本時間20日、日本戦を含む3月下旬の代表ウィーク期間中に行われる2試合に臨むメンバー35名を発表しました。

サッカーの強豪であるイングランド代表は、4月1日にロンドンのウェンブリー・スタジアムで日本戦を行います。日本代表はすでにイギリス遠征に参加するメンバーを発表し、かつてアーセナルに所属した冨安健洋選手(現アヤックス)や鈴木彩艶選手(パルマ)が代表復帰。イングランド・プレミアリーグで活躍する三笘薫選手(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)や鎌田大地選手(クリスタル・パレス)も選出されました。

対するイングランド代表も6月開催のFIFAワールドカップ(W杯)を控え、世界最高峰のプレーヤーをずらりと並べました。ジュード・ベリンガム選手(レアル・マドリード)やハリー・ケイン選手(バイエルン・ミュンヘン)、コール・パーマー選手(チェルシー)、ブカヨ・サカ選手(アーセナル)など、強豪クラブチームの主力選手が日本に立ちはだかります。

このW杯で優勝を目指す両チームが、どんな戦いを披露するか注目されます。

▽日本戦に臨むイングランド代表メンバー一覧

GK

ディーン・ヘンダーソン(クリスタル・パレス)

ジョーダン・ピックフォード(エバートン)

ジェームズ・トラフォード(マンチェスター・シティ)

アーロン・ラムズデール(ニューカッスル・ユナイテッド)

ジェイソン・スティール(ブライトン＆ホーヴ・アルビオン)

DF

ダン・バーン(ニューカッスル・ユナイテッド)

マーク・グエヒ(マンチェスター・シティ)

ルイス・ホール(ニューカッスル・ユナイテッド)

エズリ・コンサ(アストン・ヴィラ)

ティノ・リヴラメント(ニューカッスル・ユナイテッド)

ハリー・マグワイア(マンチェスター・ユナイテッド)

ニコ・オライリー(マンチェスター・シティ)

ジャレル・クアンサー(バイエル・レバークーゼン)

ジェド・スペンス(トッテナム・ホットスパー)

ジョン・ストーンズ(マンチェスター・シティ)

フィカヨ・トモリ(ACミラン)

MF

エリオット・アンダーソン(ノッティンガム・フォレスト)

ジュード・ベリンガム(レアル・マドリード)

ジェームズ・ガーナー(エバートン)

ジョーダン・ヘンダーソン(ブレントフォード)

コビー・メイヌー(マンチェスター・ユナイテッド)

デクラン・ライス(アーセナル)

モーガン・ロジャース(アストン・ヴィラ)

アダム・ウォートン(クリスタル・パレス)

FWジャロッド・ボーウェン(ウェストハム・ユナイテッド)ドミニク・カルバート・ルーウィン(リーズ・ユナイテッド)エベレチ・エゼ(アーセナル)フィル・フォーデン(マンチェスター・シティ)アンソニー・ゴードン(ニューカッスル・ユナイテッド)ハリー・ケイン(バイエルン・ミュンヘン)ノニ・マドゥエケ(アーセナル)コール・パーマー(チェルシー)マーカス・ラッシュフォード(バルセロナ)ブカヨ・サカ(アーセナル)ドミニク・ソランケ(トッテナム・ホットスパー)