北斗晶、“全くメディアに出ない”次男の貴重な姿公開「大きくなりましたね」「お父さんそっくりでビックリ」 長男と『徹子の部屋』出演で黒柳徹子と記念の4ショット
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。長男・健之介さん（27）と次男・誠之介さん（23）との“貴重”な親子ショットを公開した。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に北斗と健之介さんが2人で出演。親子で初めてトーク番組に出演した。
北斗は投稿で、「小さな頃から、テレビに出させていただく機会もあり 皆さんに成長を見ていただき、結婚し元気一杯のお嫁さんが来てくれて 元気一杯の子供も授かり 徹子の部屋さんに親子でお呼びいただけるなんて、こんなに光栄な事はありません」と感謝をつづり、収録オフショットをアップ。
「追伸の裏話」として、「実は…スタジオには次男も来ていました〜」と明かし、誠之介さんも交えた黒柳徹子（92）との記念写真を公開した。「徹子さんとお会い出来てお話しさせていただいただけで大感激しておりました!!」と誠之介さんの様子も明かした。
この投稿には、「大きくなりましたね」「写真がお父さんそっくりでビックリしました〜」「次男さんの立ち姿、健介さんそっくりです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お父さんそっくりでビックリ」北斗晶と“全くメディアに出ない”次男＆長男の親子ショット ※2枚目
20日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』に北斗と健之介さんが2人で出演。親子で初めてトーク番組に出演した。
北斗は投稿で、「小さな頃から、テレビに出させていただく機会もあり 皆さんに成長を見ていただき、結婚し元気一杯のお嫁さんが来てくれて 元気一杯の子供も授かり 徹子の部屋さんに親子でお呼びいただけるなんて、こんなに光栄な事はありません」と感謝をつづり、収録オフショットをアップ。
この投稿には、「大きくなりましたね」「写真がお父さんそっくりでビックリしました〜」「次男さんの立ち姿、健介さんそっくりです」などのコメントが寄せられている。