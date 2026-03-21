◆ジョージライダーステークス・Ｇ１（３月２１日、豪州ローズヒルガーデンズ競馬場・芝１５００メートル、重）

豪州の賞金総額１００万豪ドル（約１億４７５万円）のＧ１は１２頭立てで行われ、オータムグロー（牝４歳、豪州・クリス・ウォーラー厩舎、父ザオータムサン）が、無傷１１連勝を飾った。ジェームズ・マクドナルド騎手とのコンビで道中は５、６番手から。直線では外から力強く伸びて抜け出すと、最後は流す余裕を見せて２・７９馬身差をつける完勝だった。マクドナルド騎手は、この日、３連続のＧ１勝利とした。勝ち時計は１分２９秒１６。

現地オッズでは単勝１・２倍。２番人気のレディーシェナンドーは１４・０倍で、オータムグローの注目度の高さが表れていた。これでＧ１は３勝目で、重賞は８勝目。また、重賞以外では昨年１０月に１着賞金５億円超の高額賞金レース、ゴールデンイーグル（ランドウィック競馬場、芝１５００メートル）で日本から参戦のパンジャタワーなどを抑えて完勝している。

単勝４番人気のグリンゴッツ（ナッシュ・ローウィラー騎手）が２着。３番人気のペリクレス（クレイグ・ウィリアムズ騎手）が３着だった。

ジョージライダーＳは総賞金１００万豪ドル（約１億４７５万円）で、１着賞金５８万豪ドル（約６０７６万円）。２０１５年に日本馬のリアルインパクトが制している。