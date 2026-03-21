東京大学公共政策大学院2年生でタレントの神谷明采（25）が21日までに、自身のXを更新。海外旅行で「仕方なく寄った感じ」だったはずの観光地で感激した様子を記した。

ポーランドを訪問していることを明かしている神谷は、20日の段階で「【またやってしまった】」と前置きして投稿。「明日アウシュビッツ行こうと思って公式サイト見たら・完全予約制・既に完売済」と、強制収容所の跡地の博物館の入場手配ができなかったことを報告。「今クラコフにいるのに、まじでどうしよう」と、現地で途方に暮れている様子をつづった。

ただ、フォロワーから「ヴェリチカ岩塩坑にはもう行きましたか？」と、ユネスコ世界遺産にも認定されているヴェリチカ岩塩坑（ヴィエリチカ岩塩坑）を勧められると「こっちチケット取りました！次またポーランド来る言い訳できました」と、手配したことを明かしていた。

神谷はその後の投稿で「【アウシュビッツの代替案】」と前置きし、岩塩坑を訪問した様子を写真付きで公開。「地下100mにある塩の教会 彫刻も天井も全て塩でできてる！」と紹介すると「仕方なく寄った感じだったのに、意味わからん凄い異空間だった」と、感激した様子で記した。最後は「リベンジしにまた来るね、クラコフ」と、アウシュビッツ訪問への意欲もつづった。

神谷は東大1年時に「ミス東大2020」と「ミスキャンパス2021」でグランプリを受賞。22年に低糖質スイーツの開発・販売を手がける株式会社SASAを立ち上げ、代表取締役兼PRを担当している。