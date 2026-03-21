中村ゆりか、ベアトップミニドレス×レースタイツの幻想的なホワイトコーデ「お人形さんみたい」「スタイル抜群」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/21】女優の中村ゆりかが3月20日、自身のInstagramを更新。ベアトップのミニドレスにレースタイツを合わせた衣装ショットを公開した。
【写真】29歳美人女優「絵本から飛び出たお姫様」美脚スラリのレースタイツコーデ
中村は「中村ゆりか『写真集』2026.5.20 Wed. 発売」「写真集お渡しイベントが決定しました！」と写真集の発売とイベントの開催を告知し、オフショットを公開。白いバブーシュカを巻き、ベアトップのふわりと広がった白いミニドレスと白いレースタイツを着用し、アンティークなインテリアが置かれた洋館風のセットの床に足を投げ出して座っている姿などを披露した。
この投稿に、ファンからは「世界観がおしゃれすぎる」「お人形さんみたい」「絵本から飛び出たお姫様」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人女優「絵本から飛び出たお姫様」美脚スラリのレースタイツコーデ
◆中村ゆりか、ミニドレス×レースタイツショット公開
中村は「中村ゆりか『写真集』2026.5.20 Wed. 発売」「写真集お渡しイベントが決定しました！」と写真集の発売とイベントの開催を告知し、オフショットを公開。白いバブーシュカを巻き、ベアトップのふわりと広がった白いミニドレスと白いレースタイツを着用し、アンティークなインテリアが置かれた洋館風のセットの床に足を投げ出して座っている姿などを披露した。
◆中村ゆりかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「世界観がおしゃれすぎる」「お人形さんみたい」「絵本から飛び出たお姫様」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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