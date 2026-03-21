“豪邸すぎる”滝沢眞規子、自宅に飾られた立派なユーカリを披露「凄いお家だなあ」「ホテルのエントランスみたい」
モデルの滝沢眞規子（47）が20日、自身のインスタグラムを更新。度々披露する自宅が「豪邸すぎる」と話題を集める滝沢だが、この日は「ユーカリ」を飾った自宅ショットを公開した。
【写真】「凄いお家だなあ」“豪邸すぎる”自宅に飾られた立派なユーカリを披露した滝沢眞規子
昨年12月には「五葉松と苔梅」が飾られたリビングを紹介していた滝沢。この日は、立派なユーカリが堂々と飾られたリビングを公開し、自宅で季節の植物を楽しむ様子を伝えた。
滝沢は「ほんのりいい香りがするよ ちょっと忙しいかなって思う時にお花とか枝物で私は癒されてます」と私生活をのぞかせ、「皆さんはどんなことしてるのかな 友達とご飯いく時間があればそれもいいし、ケーキ食べるだけでもプチ贅沢だよね お花見もいいしね」とフォロワーに呼びかけた。
コメント欄には、「素敵ですね」「凄いお家だなあ」「ホテルのエントランスみたい」「花瓶が倒れないのか気になります！笑」「私はタキマキチャンネルとこのInstagramでものすごく癒されてます」などの声が寄せられている。
【写真】「凄いお家だなあ」“豪邸すぎる”自宅に飾られた立派なユーカリを披露した滝沢眞規子
昨年12月には「五葉松と苔梅」が飾られたリビングを紹介していた滝沢。この日は、立派なユーカリが堂々と飾られたリビングを公開し、自宅で季節の植物を楽しむ様子を伝えた。
滝沢は「ほんのりいい香りがするよ ちょっと忙しいかなって思う時にお花とか枝物で私は癒されてます」と私生活をのぞかせ、「皆さんはどんなことしてるのかな 友達とご飯いく時間があればそれもいいし、ケーキ食べるだけでもプチ贅沢だよね お花見もいいしね」とフォロワーに呼びかけた。
コメント欄には、「素敵ですね」「凄いお家だなあ」「ホテルのエントランスみたい」「花瓶が倒れないのか気になります！笑」「私はタキマキチャンネルとこのInstagramでものすごく癒されてます」などの声が寄せられている。