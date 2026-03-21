タレント・スザンヌが２０日、ＳＮＳを更新。１人息子が小学校を卒業したことを報告した。スザンヌは２０１５年に元野球選手の夫と離婚し、当時１歳だった息子とともに、地元の熊本に移住している。

移住に伴い、東京のマンションを売却することになり「７５００万円で売れた」ため、地元・熊本で閉館していた３００坪の旅館を買い取ってリフォームし、昨年２月にオープンした。

「息子の小学校卒業式でした」と報告し、「コロナ禍で迎えた、６月の入学式。当たり前が当たり前じゃなかったあの日から、６年。 あの頃の息子は、朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら学校へ向かっていました。 ママ、見てる？ そんな背中を、毎日見送っていました。教室まで、門まで、途中まで 少しずつ伸びていった距離と、少しずつ強くなっていった心。気がつけば、振り返ることなく楽しく夢中で、まっすぐ前を向いて歩くようになっていて。その背中に、ほっとして。成長と、さみしさと、誇らしさを感じました。」と毎朝、泣きながら学校に行っていた息子が、楽しそうに通学するように成長していったことをつづった。

そして「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後。小さな手を引いていた日々は、もう戻らないんだと思うと、胸がぎゅっとなります。」などと、あふれる思いを感謝とともに記し、「卒業式のあと、家族みんなでぎゅーっと抱きしめました。少し照れながらも、ちゃんと抱きしめさせてくれてありがとう」と伝え、「これからもずっと、一番の味方でいさせてね。卒業おめでとう」とつづっている。