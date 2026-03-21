まさかのユニに“大きな穴”…岡山FWルカオにアクシデント。球際バチバチの激しい攻防戦に
ファジアーノ岡山は３月21日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節で、Ｖ・ファーレン長崎とホームで対戦。試合序盤から激しい攻防が繰り広げられるなか、思わぬアクシデントが発生した。
11分、最終ラインからのロングボールに反応したFWルカオが前線へ抜け出そうとすると、長崎のDFエドゥアルドと競り合いに。背後からの接触を受けながらも前に出ようとしたが、引っ張られる形でバランスを崩して転倒。そのままボールは相手に回収されたものの、主審の判定はノーファウルでプレーは続行された。
直後、ルカオが抗議を示すなかで視線を集めたのは、そのユニホーム。胸元付近が大きく裂け、はっきりと大きな穴が開いた状態となっていた。
試合は序盤からヒートアップ。球際の激しさが際立つ一戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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11分、最終ラインからのロングボールに反応したFWルカオが前線へ抜け出そうとすると、長崎のDFエドゥアルドと競り合いに。背後からの接触を受けながらも前に出ようとしたが、引っ張られる形でバランスを崩して転倒。そのままボールは相手に回収されたものの、主審の判定はノーファウルでプレーは続行された。
直後、ルカオが抗議を示すなかで視線を集めたのは、そのユニホーム。胸元付近が大きく裂け、はっきりと大きな穴が開いた状態となっていた。
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