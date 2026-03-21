「東京の人がこの番組を見たら、吐いたりして（笑）」さらば青春の光＆みなみかわ、関西土曜昼に攻めた特番【ロングコメント】
読売テレビの特番『関西アンチ救済協会』が、きょう21日午後3時30分〜5時に放送される（関西ローカル）。さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）＆みなみかわが、土曜の昼に地元・関西で攻めた内容を届ける。
【動画】『関西アンチ救済協会』がぶっちゃけ…「マルコポロリなんであんなストロングスタイルなん？」
「撃たれたフリのリアクション、見ててしんどい」「ヒョウ柄おばちゃん、圧が怖くて嫌だ」「関西ローカルタレント もう見飽きた」「関西おばちゃんのアメ 正直いらない」など、“関西あるある”に対するアンチの声に対し、新たなアングルで検証していく。
■収録終えてみて
森田：感情がグラグラになったというか…。東京の人がこの番組を見たら、吐いたりして（笑）。
東ブクロ：ちょっとアレルギー反応でるかもね。
みなみかわ：もうこの番組、すぐ東京に持って行こう！正直大阪の松竹芸人が東京に行く手立てがもうこれしかない。「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」がなくなって、俺らがなんとかするしかないんですよ。
森田：…なんで俺らって、松竹芸人と絡んでいいんやろな（笑）。
東ブクロ：許されているのがありがたいですよね。
みなみかわ：わからへん。
森田：なんで松竹芸人をえらそうにVTRで見ていいんやろな（笑）。
みなみかわ：松竹の話ばっかり、すみませんでした。皆さんにぜひ見てほしいですね。
■土曜のお昼の放送となりますが――
みなみかわ：これ、だいじょうぶかな？同じ時間帯ではどんな番組があるんだろう。
森田：他局の番組、たしかにね。
東ブクロ：他が強すぎて「あきらめの枠」かもしれない。
みなみかわ：えー！あきらめ!?
森田：もっとクリーンなことをやってほしかった。「はじめてのおつかい」とかがよかったな〜。
みなみかわ：出れるかっ！そんなもんに俺らが。
森田：これ、大丈夫かな？オバちゃん、何人出てきた！？
みなみかわ：オバちゃんも、おっちゃんもいっぱい出てきた。あとハゲも（笑）。
森田：なるべくテレビから遠ざかって見てほしいな。倒れる子どもとか出てくるからね
東ブクロ：距離をとって。刺激が強いからね。
みなみかわ：部屋を明るくして離れたほうがいい。画質が良いテレビはあんまりよくないよね。
■「関西嫌い」「関西アンチ」になってしまうやろ！というエピソードは？
森田：新大阪駅で新幹線を降りた時に、手あたり次第サインをもらいに来る。一応、名古屋駅にもおるんですけど、新大阪が異様に多い。本当に節操がないというか、あれが関西人のがめついところ(笑)。名前は書かなくていいです、とかね。ネットで売りたいから。
みなみかわ：そいつら俺のところに来ないもん。俺、おるでって思うんやけど、ぜんぜん来ない。あいつやって見るだけで、サーって行くねん。
東ブクロ：新大阪駅で（明石家）さんまさんが来はるのを何十人も待ってるんですよ。帰りの新幹線をわかっていて。そこでさんまさんのことを「師匠」って呼んでるのも、ちょっと嫌じゃないですか、関西人。おまえらぜんぜん関係ないのに「師匠」って（笑）。
森田：でも、関西人全員がさんまさんの弟子やから（笑）。
東ブクロ：そのマインドが（笑）。
みなみかわ：俺は「若」って呼んでるけどな。村上ショージさんと同じで（笑）。
東ブクロ：それはそれでヘンやし。
■逆に、やっぱり「関西の素敵なところ」も教えてください！
森田：…挙げ出したらキリがないですけど、…時間かかりますよね〜。湯水のごとく淀みなく出てくる…。
東ブクロ：一個目、一個目！
森田：俺、息継ぎできるかな…。
みなみかわ：心配せんでええから、ゆっくり言うてくれてええから。
森田：どうしようかな……。…のどがパンクしそう。
みなみかわ：なんやねん！レツゴー三匹みたいになってる（笑）。
東ブクロ：これが関西スタイル（笑）。
みなみかわ：しつこい（笑）。
森田：こういうしつこい笑いが素敵。
みなみかわ：やっぱりそういう師匠を見てきたからな〜。そういうことですよね。あとは人情じゃないですか。
森田：そしてメシが安い。全然東京と違うから。いまだに豚玉450円とかで出してる。関西って物価高ないんですよ（笑）。
みなみかわ：あるある。関西ってすごい。値上げってあまりせえへんよね。
東ブクロ：人情ですよね。
【動画】『関西アンチ救済協会』がぶっちゃけ…「マルコポロリなんであんなストロングスタイルなん？」
「撃たれたフリのリアクション、見ててしんどい」「ヒョウ柄おばちゃん、圧が怖くて嫌だ」「関西ローカルタレント もう見飽きた」「関西おばちゃんのアメ 正直いらない」など、“関西あるある”に対するアンチの声に対し、新たなアングルで検証していく。
森田：感情がグラグラになったというか…。東京の人がこの番組を見たら、吐いたりして（笑）。
東ブクロ：ちょっとアレルギー反応でるかもね。
みなみかわ：もうこの番組、すぐ東京に持って行こう！正直大阪の松竹芸人が東京に行く手立てがもうこれしかない。「ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ」がなくなって、俺らがなんとかするしかないんですよ。
森田：…なんで俺らって、松竹芸人と絡んでいいんやろな（笑）。
東ブクロ：許されているのがありがたいですよね。
みなみかわ：わからへん。
森田：なんで松竹芸人をえらそうにVTRで見ていいんやろな（笑）。
みなみかわ：松竹の話ばっかり、すみませんでした。皆さんにぜひ見てほしいですね。
■土曜のお昼の放送となりますが――
みなみかわ：これ、だいじょうぶかな？同じ時間帯ではどんな番組があるんだろう。
森田：他局の番組、たしかにね。
東ブクロ：他が強すぎて「あきらめの枠」かもしれない。
みなみかわ：えー！あきらめ!?
森田：もっとクリーンなことをやってほしかった。「はじめてのおつかい」とかがよかったな〜。
みなみかわ：出れるかっ！そんなもんに俺らが。
森田：これ、大丈夫かな？オバちゃん、何人出てきた！？
みなみかわ：オバちゃんも、おっちゃんもいっぱい出てきた。あとハゲも（笑）。
森田：なるべくテレビから遠ざかって見てほしいな。倒れる子どもとか出てくるからね
東ブクロ：距離をとって。刺激が強いからね。
みなみかわ：部屋を明るくして離れたほうがいい。画質が良いテレビはあんまりよくないよね。
■「関西嫌い」「関西アンチ」になってしまうやろ！というエピソードは？
森田：新大阪駅で新幹線を降りた時に、手あたり次第サインをもらいに来る。一応、名古屋駅にもおるんですけど、新大阪が異様に多い。本当に節操がないというか、あれが関西人のがめついところ(笑)。名前は書かなくていいです、とかね。ネットで売りたいから。
みなみかわ：そいつら俺のところに来ないもん。俺、おるでって思うんやけど、ぜんぜん来ない。あいつやって見るだけで、サーって行くねん。
東ブクロ：新大阪駅で（明石家）さんまさんが来はるのを何十人も待ってるんですよ。帰りの新幹線をわかっていて。そこでさんまさんのことを「師匠」って呼んでるのも、ちょっと嫌じゃないですか、関西人。おまえらぜんぜん関係ないのに「師匠」って（笑）。
森田：でも、関西人全員がさんまさんの弟子やから（笑）。
東ブクロ：そのマインドが（笑）。
みなみかわ：俺は「若」って呼んでるけどな。村上ショージさんと同じで（笑）。
東ブクロ：それはそれでヘンやし。
■逆に、やっぱり「関西の素敵なところ」も教えてください！
森田：…挙げ出したらキリがないですけど、…時間かかりますよね〜。湯水のごとく淀みなく出てくる…。
東ブクロ：一個目、一個目！
森田：俺、息継ぎできるかな…。
みなみかわ：心配せんでええから、ゆっくり言うてくれてええから。
森田：どうしようかな……。…のどがパンクしそう。
みなみかわ：なんやねん！レツゴー三匹みたいになってる（笑）。
東ブクロ：これが関西スタイル（笑）。
みなみかわ：しつこい（笑）。
森田：こういうしつこい笑いが素敵。
みなみかわ：やっぱりそういう師匠を見てきたからな〜。そういうことですよね。あとは人情じゃないですか。
森田：そしてメシが安い。全然東京と違うから。いまだに豚玉450円とかで出してる。関西って物価高ないんですよ（笑）。
みなみかわ：あるある。関西ってすごい。値上げってあまりせえへんよね。
東ブクロ：人情ですよね。