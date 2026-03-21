リニューアルオープンした「道の駅山北」。池田駅長（右端）やスタッフが笑顔で出迎える＝３日、山北町湯触

丹沢湖や中川温泉などに通じる県道７６号沿いにある「道の駅山北」（神奈川県山北町湯触）がリニューアルオープンした。大規模な改修は１２年ぶりで、食堂のスペースが広がったほか、観光関連などの情報コーナーが充実し、ドライバーらの利便性が向上した。

同道の駅は１９９７年７月に開業。整備主体の県によると、年間約３０万人が利用しているが、設備が老朽化したため、昨年４〜１２月に約１億円を投じ、２０１３年以来２度目となるリニューアル工事を行った。

売店の配置を見直し、名物「不老そば」などを提供する食堂の客席を１２席から１８席に増やしたほか、周辺の観光情報や交通状況を表示する大型モニターを新たに２台設置。物販スペースには、町内を中心に県西部で生産される季節の野菜や果物、加工品などを数多くそろえている。

道の駅の近くには新東名高速道路の山北スマートインターチェンジが整備中。開通すれば丹沢湖方面へのアクセスが向上するため、観光客や道の駅の利用客の増加が期待されている。

駅長の池田隆之さん（７２）は「町全体が活性化するきっかけになれば。新しくなった道の駅にぜひ立ち寄ってほしい」と利用を呼びかけている。

売店は午前９時〜午後５時（月曜、年末年始など休み）。