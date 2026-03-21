歌手和田アキ子（75）が21日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。WBCでベスト8と健闘した侍ジャパンへの誹謗中傷の書き込みに対して「何でそんなことするかな」とコメントした。

和田が「楽しくはないけど、ちょっと私が気になっているのは」と前置きしてから「WBC終わったじゃないですか、で、結果ね、準々決勝で敗退したけど、あんなに私たちを楽しませてくれた、っていうかね、結果としてメジャーリーガーたちが7人、史上初の精鋭が7人っていうけど、ベネズエラは全員現役のメジャーリーガーだもんね」と切り出した。アシスタント垣花正が「20人以上いましたね」と和田の“全員”という部分を補足した。

和田は「あんなに盛り上がって、あんなに楽しませてくれて、逆転劇もあって、最高のエンタメ、って言っちゃなんだけど…」と話し、垣花も「エンタメだと思いますよ」と盛り上がりに同意した。

さらに和田は「それなのに、ニュース見てたら、近藤さんってちょっと不調だった人いるじゃない」と話すと垣花が「そうですね、近藤健介選手」と補足。和田は続けて「大谷君のあとで打った人。それと最後にホームラン打たれたピッチャー」と話すと垣花が「そうですね伊藤、ピッチャー、伊藤大海」と詳細を伝えた。和田は「そういう人たちにね、誹謗中傷がスゴいらしいの」と話して「何で、そういうことするかな」と不満をブチまけた。

そして「私、前から言っているように、いろんな不満とか好き嫌いとかもあるし…いろんな人もいるのに…何で誹謗中傷するのか」と苦言を呈した。さらに「あれだけ楽しませてくれたり、喜ばせてくれたりしてくれた人たちに『なんだ、それ』って…」と話した。

垣花は「やっぱりガッカリしますよ。でも、ガッカリ度合いを誰かにぶつけたいと気が済まないと思う感情がおかしいじゃないですか」とまとめた。すると和田は「私はね、そうことがあると録音機能に録音して聞き直すの、そして消すの」と自分自身の解決策を披露した。垣花は「自分の中のモヤモヤを？はあ、なるほど。素晴らしいですね」と感心した。

和田は「文字に書いて残るようなことはね。ダメよ。今の時代、ついこないだのことを言う人がいるんだな、と。良かったな、よくやってくれたなぁ、でいいじゃん」と話した。最後に「私も、のどの口まで出ている言葉が、みなさんに言いたい言葉があるんですけど。飲み込んで良かったというのもあれば、自分の国を背負って戦ってくれてる人たちには賛辞の言葉しか言っちゃダメよね。気をつけよう、みんな」とリスナーに注意喚起を促した。