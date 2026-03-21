松本vs岐阜 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](サンアル)
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 36 松村厳
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
DF 27 二ノ宮慈洋
MF 50 早河恭哉
FW 19 田中想来
FW 31 渡邊乃斗
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 77 山谷侑士
FW 17 川本梨誉
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 26 大串昇平
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 99 Fabinho
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:菊池俊吾
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 23 高麗稜太
DF 16 宮部大己
DF 25 白井達也
DF 36 松村厳
MF 2 小田逸稀
MF 8 深澤佑太
MF 30 澤崎凌大
MF 40 樋口大輝
MF 46 安永玲央
FW 9 加藤拓己
FW 41 村越凱光
控え
GK 33 キム・ジュンヒョン
DF 22 佐相壱明
DF 24 小川大貴
MF 50 早河恭哉
FW 19 田中想来
FW 31 渡邊乃斗
FW 38 藤枝康佑
FW 39 井上愛簾
監督
石崎信弘
[FC岐阜]
先発
GK 31 セランテス
DF 4 甲斐健太郎
DF 7 文仁柱
DF 23 外山凌
DF 27 羽田健人
MF 6 福田晃斗
MF 8 荒木大吾
MF 9 中村駿
MF 77 山谷侑士
FW 17 川本梨誉
FW 18 ワッド・モハメッド・サディキ
控え
GK 51 菅沼一晃
DF 5 加藤慎太郎
DF 26 大串昇平
MF 10 北龍磨
MF 14 生地慶充
MF 15 山田直輝
MF 39 泉澤仁
MF 85 箱崎達也
FW 99 Fabinho
監督
石丸清隆