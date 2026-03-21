札幌vs甲府 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](プレド)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 39 川原颯斗
DF 47 西野奨太
MF 2 高尾瑠
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
FW 19 ティラパット
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 5 福森晃斗
DF 25 大崎玲央
DF 28 岡田大和
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 7 荒木翔
DF 20 遠藤光
DF 27 武井成豪
MF 2 井上樹
MF 6 小林岩魚
MF 14 藤井一志
MF 25 平塚悠知
MF 32 太田龍之介
MF 44 福井啓太
FW 29 大島康樹
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
MF 11 熊倉弘達
MF 15 米陀大洋
MF 19 水野颯太
MF 26 佐藤和弘
MF 96 黒川淳史
FW 9 三平和司
監督
渋谷洋樹
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 15 家泉怜依
DF 31 堀米悠斗
DF 39 川原颯斗
DF 47 西野奨太
MF 2 高尾瑠
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
FW 19 ティラパット
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 3 パク・ミンギュ
DF 25 大崎玲央
DF 28 岡田大和
MF 13 堀米勇輝
MF 14 田中克幸
FW 22 キングロード・サフォ
FW 23 大森真吾
監督
川井健太
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 7 荒木翔
DF 20 遠藤光
DF 27 武井成豪
MF 2 井上樹
MF 6 小林岩魚
MF 14 藤井一志
MF 25 平塚悠知
MF 32 太田龍之介
MF 44 福井啓太
FW 29 大島康樹
控え
GK 33 山内康太
DF 4 山本英臣
DF 5 一瀬大寿
MF 11 熊倉弘達
MF 15 米陀大洋
MF 19 水野颯太
MF 26 佐藤和弘
MF 96 黒川淳史
FW 9 三平和司
監督
渋谷洋樹