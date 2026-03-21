[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](プレド)

※14:00開始

主審:俵元希

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 15 家泉怜依

DF 31 堀米悠斗

DF 39 川原颯斗

DF 47 西野奨太

MF 2 高尾瑠

MF 7 スパチョーク

MF 11 青木亮太

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

FW 19 ティラパット

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 3 パク・ミンギュ

DF 5 福森晃斗

DF 25 大崎玲央

DF 28 岡田大和

MF 13 堀米勇輝

MF 14 田中克幸

FW 22 キングロード・サフォ

FW 23 大森真吾

監督

川井健太

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 7 荒木翔

DF 20 遠藤光

DF 27 武井成豪

MF 2 井上樹

MF 6 小林岩魚

MF 14 藤井一志

MF 25 平塚悠知

MF 32 太田龍之介

MF 44 福井啓太

FW 29 大島康樹

控え

GK 33 山内康太

DF 4 山本英臣

DF 5 一瀬大寿

MF 11 熊倉弘達

MF 15 米陀大洋

MF 19 水野颯太

MF 26 佐藤和弘

MF 96 黒川淳史

FW 9 三平和司

監督

渋谷洋樹