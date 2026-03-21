[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](ヤマハ)

※14:00開始

主審:大橋侑祐

<出場メンバー>

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 22 上夷克典

DF 30 山崎浩介

DF 50 植村洋斗

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 6 金子大毅

MF 18 井上潮音

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 9 渡邉りょう

FW 16 グスタボ・シルバ

控え

GK 13 阿部航斗

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 36 吉村瑠晟

DF 66 増田大空

MF 77 藤原健介

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 24 トム・グローバー

DF 3 加藤聖

DF 5 ガブリエウ

DF 22 茂木力也

DF 88 西尾隆矢

MF 7 小島幹敏

MF 11 カプリーニ

MF 14 泉柊椰

MF 16 加藤玄

MF 45 山本桜大

FW 20 日高元

控え

GK 1 笠原昂史

DF 33 和田拓也

DF 34 村上陽介

DF 37 関口凱心

MF 15 中山昂大

MF 17 神田泰斗

MF 27 松井匠

FW 23 杉本健勇

FW 90 オリオラ・サンデー

監督

宮沢悠生