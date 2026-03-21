磐田vs大宮 スタメン発表
[3.21 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節](ヤマハ)
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 22 上夷克典
DF 30 山崎浩介
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 36 吉村瑠晟
DF 66 増田大空
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生
※14:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 22 上夷克典
DF 30 山崎浩介
DF 50 植村洋斗
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 9 渡邉りょう
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 2 川崎一輝
DF 36 吉村瑠晟
DF 66 増田大空
MF 77 藤原健介
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 24 トム・グローバー
DF 3 加藤聖
DF 5 ガブリエウ
DF 22 茂木力也
DF 88 西尾隆矢
MF 7 小島幹敏
MF 11 カプリーニ
MF 14 泉柊椰
MF 16 加藤玄
MF 45 山本桜大
FW 20 日高元
控え
GK 1 笠原昂史
DF 33 和田拓也
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
MF 15 中山昂大
MF 17 神田泰斗
MF 27 松井匠
FW 23 杉本健勇
FW 90 オリオラ・サンデー
監督
宮沢悠生