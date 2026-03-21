「お忍びでもバレそう」「美しい」「素晴らしいお母様」浦和応援のアイドルが親子で現地観戦
女性アイドルグループ『Chuu Cute』の高橋遥花さんが19日に自身のX(@Haruka_chuucute)を更新し、母と浦和レッズの試合を観戦したことを報告した。
テレビ埼玉で放送されている浦和の応援番組『REDS TV GGR』の16代目MCアシスタントを務めている高橋さん。観戦したのは、18日に埼玉スタジアム2002で行われたJ1百年構想リーグEAST第7節・柏レイソル戦(1-1、PK2-4)だった。
高橋さんは翌19日に「柏戦 母を連れて参戦 初めて観客席で試合を見ました」とメガネをかけた写真とともに伝え、「サポーターの皆さんの応援がより近くに感じられて、四方八方から声援が聞こえて、めっちゃ熱くなった 悔しさも嬉しさもみんなで分け合うっていいね」と感想を綴っている。
さらに20日には「手拍子したり、一生懸命応援してて可愛かった お母さん一緒に来てくれてありがとう」と、母とのツーショットも掲載した。
ファンからは「ぎゃー!!!!メガネかわいいです」「メガネ姿もうつくしー可愛い〜」「お忍びでもバレそう」「親孝行でえらい!!!!」「一緒にスタジアム観戦できるのって素敵」「素晴らしいお母様!!」「次はお母様に勝利を!!」などの声が寄せられている。
テレビ埼玉で放送されている浦和の応援番組『REDS TV GGR』の16代目MCアシスタントを務めている高橋さん。観戦したのは、18日に埼玉スタジアム2002で行われたJ1百年構想リーグEAST第7節・柏レイソル戦(1-1、PK2-4)だった。
さらに20日には「手拍子したり、一生懸命応援してて可愛かった お母さん一緒に来てくれてありがとう」と、母とのツーショットも掲載した。
ファンからは「ぎゃー!!!!メガネかわいいです」「メガネ姿もうつくしー可愛い〜」「お忍びでもバレそう」「親孝行でえらい!!!!」「一緒にスタジアム観戦できるのって素敵」「素晴らしいお母様!!」「次はお母様に勝利を!!」などの声が寄せられている。
手拍子したり、一生懸命応援してて可愛かった♥️— 高橋 遥花 Chuu♡Cute (@Haruka_chuucute) March 19, 2026
お母さん一緒に来てくれてありがとう⟡.· pic.twitter.com/lKATiBCLxe